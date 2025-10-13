Яким знакам Зодіаку казково щаститиме з 13 по 19 жовтня — гороскоп на тиждень

Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Є тижні, які змінюють життя — і період із 13 по 19 жовтня належить саме до таких. За прогнозами астрологів, саме у цей час п'ять знаків Зодіаку отримають неймовірні шанси — хтось знайде гармонію у стосунках, а хтось отримає прорив у кар'єрі.

Хто ж щасливчики цього тижня та що на них очікує

Знаки Зодіаку, яким цього тижня щаститиме найбільше

Терези

Період з 13 по 19 жовтня відкриває нову епоху у вашому житті. Венера у вашому знаку приносить потік радості, легкості та натхнення, а також — особисту удачу. У професійній сфері можуть з'явитися цікаві можливості — нові обов'язки чи проєкти, які виведуть вас на інший рівень. Проте зірки радять не поспішати і не переоцінювати свої сили. Після переходу Місяця у Лева зросте бажання спілкуватися та блищати у компанії друзів. А під час Місяця у Діві — знайдіть час для тиші: перегляньте улюблений фільм, почитайте, зарядьтеся внутрішнім спокоєм.

Рак

Для вас цей тиждень — наче ковток свіжого повітря. Венера в Терезах активує ваш домашній сектор, тож вам захочеться зробити оселю комфортнішою, оновити простір, додати гармонії. Це чудовий час для домашніх змін, але не беріть на себе надто багато. З'явиться шанс відновити зв'язки з близькими й повернутися до справ, які колись залишили "на потім". Слухайте себе — ваші ідеї тепер дозрівають, і вже наприкінці тижня, під Місяцем у Діві, ви побачите перші результати зусиль.

Стрілець

Тиждень наповнений натхненням і творчою силою. Венера в Терезах пробуджує у вас жагу до краси, мистецтва, спілкування та нових задумів. Якщо ви займаєтеся творчістю — саме час розширювати горизонти. Місяць у Раку допоможе вам знову відчути натхнення, а коли він перейде в знак Лева — ви зможете поділитися своїми ідеями з іншими, отримати підтримку та увагу. Кульмінація тижня настане під час Місяця у Діві — ви опинитеся у центрі подій. Не уникайте цього моменту: доля дає вам шанс заявити про себе голосно.

Козеріг

Вас очікує період підвищеної уваги. Венера в Терезах зробить ваші слова м'якішими, а дії — більш переконливими. Якщо останнім часом ви відчували напруження у стосунках, настає час примирення. Головне — не втягуватися у суперечки й не поширювати плітки. Початок тижня під Місяцем у Раку допоможе налагодити співпрацю, а подальший рух у Леві та Діві підтримає ваші професійні амбіції. Ви матимете шанс закласти основу для серйозних досягнень — дійте з холодною головою і гарячим серцем.

Овен

Ви входите у період зцілення та оновлення. Венера в Терезах активує сферу партнерства, даруючи шанс пробачити й відновити гармонію. Не сперечайтеся — слухайте і говоріть щиро. Місяць у Раку та Леві принесе тепло у ваші стосунки, відкриє серце для любові й нових знайомств. Якщо ви втратили віру у почуття — цей тиждень поверне її. Ви знову навчитеся довіряти, а разом із цим повернеться легкість і віра у себе.

