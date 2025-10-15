Який знак Зодіаку отримає унікальний шанс від долі вже скоро — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Як прогнозують астрологи, вже з середині жовтня енергетичні потоки різко змінюються, активізуючи події, які можуть стати переломними. А один знак Зодіаку в цей період отримає по-справжньому унікальний шанс від долі — можливість, що випадає раз у кілька років.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола готуватися до доленосних подій у житті.

Знак Зодіаку, який опинився на порозі доленосного вибору

За прогнозом астрологів, період з 17 по 24 жовтня стане вирішальним для Дів. У цей час на горизонті з'явиться унікальний шанс, який може змінити фінансову сферу та особисте життя. Це може бути нова робота, пропозиція співпраці, неочікувана підтримка від впливової людини або навіть зустріч, що змінить ваше ставлення до майбутнього.

17 жовтня Сонце переходить у Терези, активізуючи аналітичний розум і даруючи внутрішню силу, якої не вистачало для рішучого кроку. А з 18 жовтня Юпітер у Раку принесе відчуття внутрішньої опори. Вже 21 жовтня зустрінемо молодик у Терезах — енергетичний перезапуск, що відкриє нові перспективи у партнерстві, стосунках і кар'єрі. Цей молодик формує гармонійний аспект із вашим знаком, допомагаючи звільнитися від сумнівів і чітко побачити напрямок руху.

Не бійтеся ризикувати, якщо відчуваєте, що ситуація "ваша". Ви здатні побачити вигоду там, де інші бачать хаос, — скористайтеся цим. Головне правило цього періоду — не відкладати рішення. Шанс може бути короткочасним, але його наслідки вплинуть на ваше життя на роки вперед.

