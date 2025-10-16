Відео
Чотири знаки Зодіаку почують шокуючу правду найближчим часом

Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:29
Які знаки Зодіаку дізнаються неприємну правду вже скоро — гороскоп попереджає
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

З 6 по 29 жовтня Меркурій перебуватиме у знаку Скорпіона. Саме ця астрологічна подія запускає епоху викриттів, підозр і правди, що більше не може бути прихованою. За прогнозами астрологів, те, що колись замовчувалося, тепер вирветься назовні. Під дією цього транзиту люди почнуть говорити відвертіше, ставити незручні запитання й вимагати чесності. Особливо це відчують чотири знаки Зодіаку, яким судилося почути те, що вони не готові знати.

Новини.LIVE з посиланням на People розповідає, хто саме з представників зодіакального кола дізнається неприємну правду.

Телець — правда про стосунки, яку неможливо ігнорувати

Для Тельців цей період стане часом серйозних розмов. Якщо ви давно відчуваєте напругу у спілкуванні з близькою людиною, зараз усі приховані емоції вирвуться назовні. Хтось може зізнатися у невдоволенні, образах чи навіть зраді. Меркурій у Скорпіоні підштовхне вас до чесного діалогу без прикрас, і хоч правда може поранити, саме вона допоможе звільнитися від старих образ. Цей транзит вчить відпускати, щоб звільнити місце для нових, справжніх почуттів.

Діва — правда, яку ви випадково проговорите

Діви цього місяця — як магніти для істини. Ваші слова матимуть особливу вагу, а будь-яка фраза може стати "словесною бомбою правди". Ви можете ненароком сказати щось, що давно відчували, але боялися вимовити. Це може призвести до конфлікту, проте у результаті дасть полегшення — адже ви більше не ховатиметеся за ввічливістю чи страхом образити. Астрологи радять використовувати цей час для внутрішнього очищення.

Козоріг — правда про друзів і довіру

Для Козорогів цей транзит стане перевіркою на лояльність. Ви можете почути гостру правду про когось із друзів чи колег — можливо, дізнаєтесь, хто насправді не бажає вам добра. Це може бути боляче, але Меркурій у Скорпіоні допоможе побачити справжні мотиви людей. Це час, коли Всесвіт знімає маски. Тож не засмучуйтеся, якщо доведеться попрощатися з кимось — насправді ви позбавляєтесь фальші.

Водолій — правда, що вплине на репутацію

Для Водоліїв період із 6 по 29 жовтня може стати справжнім випробуванням у сфері кар'єри чи іміджу. Ви почуєте те, що інші обговорювали за вашою спиною, або станете свідками важливого розкриття у робочому колективі. Меркурій у Скорпіоні відкриває приховані схеми, маніпуляції й "підводні камені", тому все таємне стане явним. Астрологи радять залишатися спокійними та не вступати в суперечки. Усе, що розкриється, зрештою працюватиме на вашу користь.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
