Місячний календар справ на листопад 2025 — які дні сприятливі, а які підступні

Місячний календар на листопад 2025 — які дні будуть грошові
Листопад 2025 року приносить енергію змін та великих можливостей. Місячний календар допоможе зрозуміти, коли варто братися за нові проєкти, а коли краще дати собі паузу. Плани на роботу, фінанси, навчання чи дрібні домашні справи можна легко узгодити з космічними ритмами, варто лише спостерігати за фазами Місяця.
Новини.LIVE підготував для вас місячний календар на листопад 2025 року, який допоможе знайти сприятливі дні для важливих справ і уникнути неприємностей у важливих рішеннях.
Фази Місяця у листопаді 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 4 листопада;
- Повня у знаку Тельця — 5 листопада о 15:19 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 6 по 19 листопада;
- Молодик у знаку Скорпіона — 20 листопада о 8:47 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 21 по 30 листопада;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар на листопад 2025 — які дні найсприятливіші
Це дні, коли Місяць утворює гармонійні аспекти з іншими планетами, а енергія сприяє успіху, натхненню та фінансовим можливостям:
- 1 листопада;
- 11 листопада;
- 26 листопада;
- 27 листопада;
- 30 листопада.
Коли несприятливі дні у листопаді 2025 року
У ці дні краще уникати великих рішень, підписання контрактів і фінансових ризиків. Можливі затримки, конфлікти, емоційні коливання, можуть виникати обмеження, спокуси та внутрішні сумніви:
- 2 листопада;
- 5 листопада;
- 13 листопада;
- 14 листопада;
- 20 листопада;
- 23 листопада;
- 25 листопада.
Місячний календар справ на листопад 2025 — які дні сприятливі за різними сферами
Найкращий час для нових починань, проєктів та важливих рішень: 1, 4, 10, 22, 30 листопада.
Сприятливий період для будь-яких фінансових справ і угод: 4, 10, 11, 16, 22 листопада.
Для поїздок, подорожей та переїздів: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30 листопада.
Для творчості й самовираження: 1, 7, 11, 15, 19, 26 листопада.
Найкращі дні для романтики, побачень, зізнань у коханні, заручин та весілля: 4, 6, 11, 15, 27, 30 листопада.
Сприятливі дати для оздоровчих процедур, походів до лікаря: 4, 10, 19, 22, 28, 30 листопада.
Загальні рекомендації на листопад 2025
Листопад проходить під впливом Скорпіона — знаку глибини й розширення. Це час духовного росту, оновлення та виходу за межі звичного. На повню висловлюйте вдячність і відпускайте те, що вичерпало себе. На молодик формулюйте наміри й запускайте нові справи.
Енергетичні практики: у повний Місяць заряджайте кристали або проводьте медитацію вдячності, а на молодик — садіть рослини чи створюйте "карти бажань".
