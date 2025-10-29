Відео
Місячний календар на листопад 2025 — які дні будуть грошові

Місячний календар на листопад 2025 — які дні будуть грошові

Дата публікації: 29 жовтня 2025 08:02
Оновлено: 09:07
Місячний календар справ на листопад 2025 — які дні сприятливі, а які підступні
Дівчина та молодий Місяць. Фото: shutterstock.com

Листопад 2025 року приносить енергію змін та великих можливостей. Місячний календар допоможе зрозуміти, коли варто братися за нові проєкти, а коли краще дати собі паузу. Плани на роботу, фінанси, навчання чи дрібні домашні справи можна легко узгодити з космічними ритмами, варто лише спостерігати за фазами Місяця. 

Новини.LIVE підготував для вас місячний календар на листопад 2025 року, який допоможе знайти сприятливі дні для важливих справ і уникнути неприємностей у важливих рішеннях.

Читайте також:

Фази Місяця у листопаді 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 4 листопада;
  • Повня у знаку Тельця — 5 листопада о 15:19 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 6 по 19 листопада;
  • Молодик у знаку Скорпіона — 20 листопада о 8:47 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 21 по 30 листопада;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у листопаді 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар на листопад 2025 — які дні найсприятливіші

Це дні, коли Місяць утворює гармонійні аспекти з іншими планетами, а енергія сприяє успіху, натхненню та фінансовим можливостям:

  • 1 листопада;
  • 11 листопада;
  • 26 листопада;
  • 27 листопада;
  • 30 листопада.

 

Місячний календар на листопад 2025 — які дні найсприятливіші
Дівчина з книгою напроти Місяця. Фото: Pinterest

Коли несприятливі дні у листопаді 2025 року

У ці дні краще уникати великих рішень, підписання контрактів і фінансових ризиків. Можливі затримки, конфлікти, емоційні коливання, можуть виникати обмеження, спокуси та внутрішні сумніви:

  • 2 листопада;
  • 5 листопада;
  • 13 листопада;
  • 14 листопада;
  • 20 листопада;
  • 23 листопада;
  • 25 листопада.

Місячний календар справ на листопад 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найкращий час для нових починань, проєктів та важливих рішень: 1, 4, 10, 22, 30 листопада.

Сприятливий період для будь-яких фінансових справ і угод: 4, 10, 11, 16, 22 листопада.

Для поїздок, подорожей та переїздів: 1, 4, 6, 11, 22, 28, 30 листопада.

Для творчості й самовираження: 1, 7, 11, 15, 19, 26 листопада.

Найкращі дні для романтики, побачень, зізнань у коханні, заручин та весілля: 4, 6, 11, 15, 27, 30 листопада.

Сприятливі дати для оздоровчих процедур, походів до лікаря: 4, 10, 19, 22, 28, 30 листопада.

 

Місячний календар справ на листопад 2025 — які дні сприятливі за різними сферами
Дівчина та молодий Місяць. Фото: shutterstock.com

Загальні рекомендації на листопад 2025

Листопад проходить під впливом Скорпіона — знаку глибини й розширення. Це час духовного росту, оновлення та виходу за межі звичного. На повню висловлюйте вдячність і відпускайте те, що вичерпало себе. На молодик формулюйте наміри й запускайте нові справи.

Енергетичні практики: у повний Місяць заряджайте кристали або проводьте медитацію вдячності, а на молодик — садіть рослини чи створюйте "карти бажань".

Раніше ми ділилися, коли розпочнеться ретроградний Меркурій восени та як уникнути нещасть у цей період.

Місяць листопад Астрологія поради місячний календар
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
