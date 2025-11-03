Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Где-то сухо, а где-то туманы и дожди — прогноз погоды на сегодня

Где-то сухо, а где-то туманы и дожди — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 06:25
обновлено: 04:02
Синоптики прогнозируют сегодня, 3 ноября, дожди в некоторых регионах Украины — где именно
Девушка под зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодняшний день, понедельник, 3 ноября, будет по-осеннему нестабильным. Погода в некоторых регионах обещает быть сухой, а вот в других следует захватить с собой зонтик, а водителям обратить внимание на туман.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и портал Meteoprog.

Реклама
Читайте также:
Що готує природа - прогноз погоди на понеділок, 3 листопада здивує
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Прогноз Укргидрометцентра на 3 ноября

Синоптики на сегодня прогнозируют переменную облачность, а осадки ожидаются в западных областях. В Карпатах местами возможны даже значительные осадки. На остальной территории Украины дождей не будет.

Водители должны учитывать, что утром туман возможен в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11...+16 °C.

Прогноз на понедельник от Meteoprog

Прогноз погоди в Україні 3 листопада
Карта температур на 3 ноября в Украине. Фото: Meteoprog

Метеорологи портала прогнозируют, что сегодня дожди будут в части центральных и южных регионах. Локальные дожди также могут пройти в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха:

  • на западе +7...+12 °C;
  • на востоке +8...+12 °C;
  • на юге +9....+15 °C;
  • на севере +8...+13 °C.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, где изменится погода на этой неделе. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +20 °C.

Напомним, что уже на этой неделе украинцы увидят самое большое полнолуние года — Бобровое Суперлуние, которое обещает захватывающее зрелище в ночном небе.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации