Синоптики прогнозируют сегодня, 3 ноября, дожди в некоторых регионах Украины — где именно

Где-то сухо, а где-то туманы и дожди — прогноз погоды на сегодня
Сегодняшний день, понедельник, 3 ноября, будет по-осеннему нестабильным. Погода в некоторых регионах обещает быть сухой, а вот в других следует захватить с собой зонтик, а водителям обратить внимание на туман.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и портал Meteoprog.
Прогноз Укргидрометцентра на 3 ноября
Синоптики на сегодня прогнозируют переменную облачность, а осадки ожидаются в западных областях. В Карпатах местами возможны даже значительные осадки. На остальной территории Украины дождей не будет.
Водители должны учитывать, что утром туман возможен в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11...+16 °C.
Прогноз на понедельник от Meteoprog
Метеорологи портала прогнозируют, что сегодня дожди будут в части центральных и южных регионах. Локальные дожди также могут пройти в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Температура воздуха:
- на западе +7...+12 °C;
- на востоке +8...+12 °C;
- на юге +9....+15 °C;
- на севере +8...+13 °C.
