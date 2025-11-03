Синоптики прогнозируют сегодня, 3 ноября, дожди в некоторых регионах Украины — где именно

Девушка под зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодняшний день, понедельник, 3 ноября, будет по-осеннему нестабильным. Погода в некоторых регионах обещает быть сухой, а вот в других следует захватить с собой зонтик, а водителям обратить внимание на туман.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и портал Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Прогноз Укргидрометцентра на 3 ноября

Синоптики на сегодня прогнозируют переменную облачность, а осадки ожидаются в западных областях. В Карпатах местами возможны даже значительные осадки. На остальной территории Украины дождей не будет.

Водители должны учитывать, что утром туман возможен в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11...+16 °C.

Прогноз на понедельник от Meteoprog

Карта температур на 3 ноября в Украине. Фото: Meteoprog

Метеорологи портала прогнозируют, что сегодня дожди будут в части центральных и южных регионах. Локальные дожди также могут пройти в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха:

на западе +7...+12 °C;

на востоке +8...+12 °C;

на юге +9....+15 °C;

на севере +8...+13 °C.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, где изменится погода на этой неделе. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +20 °C.

Напомним, что уже на этой неделе украинцы увидят самое большое полнолуние года — Бобровое Суперлуние, которое обещает захватывающее зрелище в ночном небе.