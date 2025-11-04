Відео
Найбільша повня 2025 — коли українці побачать Супермісяць

Найбільша повня 2025 — коли українці побачать Супермісяць

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 23:21
Оновлено: 23:21
Найбільший Місяць у 2025 — коли дивитися Боброву повню
Повний Місяць. Фото: Pexels

Вже цього тижня українці зможуть спостерігати найбільшу повню 2025 року — так званий Бобровий Супермісяць. Місяць буде особливо великим і яскравим.

Про це повідомляє AstroPixels.

Читайте також:

Українці побачать Бобровий Супермісяць

Найближчої повні Місяць наблизиться до Землі на відстань 356 980 км, що стане найщільнішим зближенням із 2019 року. У цей момент небесне світило виглядатиме на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай.

Листопадова повня має традиційну назву Бобровий Місяць, адже в Північній Америці саме в цей період бобри активно будують греблі перед зимою. Також її називають Морозною, Сніговою або Торговим Місяцем.

Хоча точний момент повні припадає на 5 листопада, свого максимуму сяяння досягне о 15:19 за київським часом, але найкращі умови для спостереження настануть увечері 6 листопада, коли Місяць з'явиться над східним горизонтом відразу після заходу сонця.

Цього вечора він перебуватиме в сузір'ї Тельця поруч із зоряним скупченням Плеяд. Майже повним Місяць буде також 4 листопада.

Боброва повня — 11-та з 12 повень 2025 року, і найбільша серед трьох супермісяців року. Наступна — Холодний Місяць — буде другою за розміром суперповнею і зійде 4 грудня 2025 року.

Раніше ми ділилися місячним календарем на листопад 2025 та розповіли, які дні будуть грошовими.

А також стало відомо, що NASA планує побудувати селище на Місяці.

космос Місяць астрономія астрономічне явище повня
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
