На Місяці планують побудувати село — що відомо про ідею NASA

Космічне агентство NASA розкриває плани щодо створення на Місяці справжнього села, в якому можна буде жити постійно. Очікується, що проєкт зможуть реалізувати до 2035 року.

Про це заявив тимчасовий керівник агентства Шон Даффі, пише Daily Mail.

"Ми матимемо стійке людське життя на Місяці. Не просто форпост, а ціле село", — наголосив виконувач обов'язків директора NASA.

Вже у лютому 2026 року космічне агентство запустить місію Artemis II та відправить чотирьох астронавтів у першу за понад 50 років подорож на Місяць. Хоча Artemis II не приземлиться на поверхню Місяця, кінцевою метою NASA є створення довгострокової бази на Місяці.

Що відомо про проєкт

Ця база, ймовірно, буде працювати на ядерній енергії, здатна розміщувати астронавтів на постійній основі та побудована з матеріалів, знайдених на поверхні Місяця.

Окрім розкриття своїх планів щодо Місяця, пан Даффі також зробив сміливі заяви щодо амбіцій США щодо Марса.

На запитання, яким буде успіх NASA через десятиліття, пан Даффі відповів, що агентство "зробило б значний крок уперед у нашій місії з досягнення Марса".

Однак, найближчою метою NASA є повернення людей на Місяць вперше з моменту завершення місій "Аполлон" у 1972 році.

Під час місії Artemis II у лютому наступного року астронавти випробують ракету Space Launch System та космічний корабель Orion, які зрештою доставлять людей на Місяць.

Протягом 10 днів екіпаж подолає 9 200 км (5 700 миль) повз Місяць, тестуючи бортові системи та збираючи дані про реакції своїх тіл, перш ніж повернутися на Землю.

Проте велике випробування для NASA відбудеться в середині 2027 року із запуском Artemis III, який планує висадити двох астронавтів на місце поблизу південного полюса Місяця.

На відміну від місій "Аполлон", які проводили на поверхні Місяця до 22 годин, "Артеміда III" вимагатиме від астронавтів проживання на Місяці близько семи днів.

Дані, які вони зберуть про геологію та умови навколо Південного полюса, будуть використані для підготовки до кінцевої мети — будівництва постійної бази на Місяці.

