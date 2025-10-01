Видобуток гелію на Місяці — чи реально заробити на космічних ресурсах

Марсоход на Місяці. Фото: Astrolab

Гелій-3 — це рідкісний ізотоп, якого на Землі майже немає. Він утворюється в результаті розпаду тритію, тому його кількість обмежена. Найбільший інтерес до нього пов’язаний із перспективами термоядерного синтезу. Якщо людство навчиться ефективно використовувати гелій-3 у ядерних реакторах, це відкриє шлях до майже безмежної чистої енергії.

Крім цього, гелій-3 цінується у сфері квантових обчислень і медичних технологій, пише видання Space. Для роботи квантових чипів необхідне охолодження до наднизьких температур, і саме цей ізотоп дозволяє досягати таких умов.

На Землі кілограм гелію-3 оцінюється у понад 20 мільйонів доларів. Тому не дивно, що кілька компаній уже планують його видобуток на Місяці, де він накопичувався протягом мільярдів років.

Як гелій-3 опинився на Місяці

На поверхні Місяця немає щільної атмосфери, яка б захищала його від сонячного вітру. Саме сонячний вітер протягом мільярдів років і "нашаровував" атоми гелію-3 на поверхню реголіту. Цей ізотоп присутній як у верхньому шарі пилу й каміння, так і на глибині кількох метрів.

Вчені вважають, що найбільша його концентрація пов’язана з мінералом ільменітом, який містить титан. Райони з високим вмістом титану є перспективними для пошуку родовищ гелію-3.

Хто змагається за місячний гелій-3

Американська компанія Interlune вже представила прототип машини, здатної обробляти близько 100 тонн місячного реголіту на годину. Її мета — почати видобуток гелію-3 у найближчі роки, щоб забезпечити потреби квантових обчислень. Перший етап розвідки розпочнеться вже цього року завдяки приладу, який буде відправлений на Місяць для аналізу вмісту ізотопу.

Інша компанія, Magna Petra, робить ставку на інноваційну технологію збору гелію-3 не з пилу, а у вигляді газу, що виділяється під час механічного впливу на реголіт. Вона вже запатентувала цей метод і співпрацює з японською компанією ispace, яка планує забезпечити доставку обладнання на поверхню Місяця.

Чи реально заробити на гелії-3

Фінансові прогнози звучать привабливо. Якщо тонна реголіту дасть кілька грамів гелію-3, то при вартості в десятки мільйонів доларів за кілограм прибутки виглядають космічними. Компанії переконані, що у найближчі 5-7 років ізотоп стане стратегічним ресурсом для ринку охолоджувальних систем і квантових обчислень.

Проте реальність складніша. Доставка машин на Місяць і транспортування ізотопу на Землю потребують колосальних інвестицій. Крім того, технологія термоядерного синтезу з використанням гелію-3 ще не відпрацьована на практиці. Тож бізнес-моделі будуються більше на очікуванні майбутнього попиту, ніж на нинішньому ринку.

Майбутнє гелію-3 і світової енергетики

Якщо технології доведуть свою ефективність, гелій-3 може стати символом нової епохи енергетики. Його використання дозволить виробляти енергію без небезпечних відходів, які супроводжують сучасну ядерну енергетику. У поєднанні з розвитком квантових комп’ютерів і медичних досліджень, цей ізотоп може відкрити нові ринки.

"Тому видобуток гелію-3 на Місяці вже не сприймається як фантастика. Це стратегічна гонка, у якій переможці зможуть отримати не лише прибутки, а й глобальну енергетичну перевагу", — пишуть експерти.

Як повідомлялось, створення покладів корисних копалин — це геологічний процес, що займає тисячі або мільйони років, однак людство виснажує цінні ресурси значно швидше, ніж вони відновлюються. Через це вже сьогодні вчені активно досліджують, зокрема, Місяць у пошуках нових джерел цінних металів.

Також ми розповідали, що Redwire Corporation успішно протестувала свої інноваційні згортальні сонячні панелі ROSA (Roll-Out Solar Arrays), які розглядаються як основне джерело живлення для майбутньої місячної станції NASA Lunar Gateway. Завдяки своїй унікальній конструкції та високій ефективності, ці панелі обіцяють кардинально змінити підхід до забезпечення енергією майбутніх космічних місій.