Добыча гелия на Луне — реально ли заработать на космических ресурсах

Гелий-3 — это редкий изотоп, которого на Земле почти нет. Он образуется в результате распада трития, поэтому его количество ограничено. Наибольший интерес к нему связан с перспективами термоядерного синтеза. Если человечество научится эффективно использовать гелий-3 в ядерных реакторах, это откроет путь к почти безграничной чистой энергии.

Кроме этого, гелий-3 ценится в сфере квантовых вычислений и медицинских технологий, пишет издание Space. Для работы квантовых чипов необходимо охлаждение до сверхнизких температур, и именно этот изотоп позволяет достигать таких условий.

На Земле килограмм гелия-3 оценивается в более чем 20 миллионов долларов. Поэтому неудивительно, что несколько компаний уже планируют его добычу на Луне, где он накапливался в течение миллиардов лет.

Как гелий-3 оказался на Луне

На поверхности Луны нет плотной атмосферы, которая бы защищала ее от солнечного ветра. Именно солнечный ветер в течение миллиардов лет и "наслаивал" атомы гелия-3 на поверхность реголита. Этот изотоп присутствует как в верхнем слое пыли и камней, так и на глубине нескольких метров.

Ученые считают, что наибольшая его концентрация связана с минералом ильменитом, который содержит титан. Районы с высоким содержанием титана являются перспективными для поиска месторождений гелия-3.

Кто борется за лунный гелий-3

Американская компания Interlune уже представила прототип машины, способной обрабатывать около 100 тонн лунного реголита в час. Ее цель — начать добычу гелия-3 в ближайшие годы, чтобы обеспечить потребности квантовых вычислений. Первый этап разведки начнется уже в этом году благодаря прибору, который будет отправлен на Луну для анализа содержания изотопа.

Другая компания, Magna Petra, делает ставку на инновационную технологию сбора гелия-3 не из пыли, а в виде газа, выделяемого при механическом воздействии на реголит. Она уже запатентовала этот метод и сотрудничает с японской компанией ispace, которая планирует обеспечить доставку оборудования на поверхность Луны.

Реально ли заработать на гелии-3

Финансовые прогнозы звучат заманчиво. Если тонна реголита даст несколько граммов гелия-3, то при стоимости в десятки миллионов долларов за килограмм прибыли выглядят космическими. Компании убеждены, что в ближайшие 5-7 лет изотоп станет стратегическим ресурсом для рынка охлаждающих систем и квантовых вычислений.

Однако реальность сложнее. Доставка машин на Луну и транспортировка изотопа на Землю потребует колоссальных инвестиций. Кроме того, технология термоядерного синтеза с использованием гелия-3 еще не отработана на практике. Поэтому бизнес-модели строятся больше на ожидании будущего спроса, чем на нынешнем рынке.

Будущее гелия-3 и мировой энергетики

Если технологии докажут свою эффективность, гелий-3 может стать символом новой эпохи энергетики. Его использование позволит производить энергию без опасных отходов, которые сопровождают современную ядерную энергетику. В сочетании с развитием квантовых компьютеров и медицинских исследований, этот изотоп может открыть новые рынки.

"Поэтому добыча гелия-3 на Луне уже не воспринимается как фантастика. Это стратегическая гонка, в которой победители смогут получить не только прибыль, но и глобальное энергетическое преимущество", — пишут эксперты.

Как сообщалось, создание залежей полезных ископаемых — это геологический процесс, занимающий тысячи или миллионы лет, однако человечество истощает ценные ресурсы значительно быстрее, чем они восстанавливаются. Поэтому уже сегодня ученые активно исследуют, в частности, Луну в поисках новых источников ценных металлов.

Также мы рассказывали, что Redwire Corporation успешно протестировала свои инновационные сворачивающиеся солнечные панели ROSA (Roll-Out Solar Arrays), которые рассматриваются как основной источник питания для будущей лунной станции NASA Lunar Gateway. Благодаря своей уникальной конструкции и высокой эффективности, эти панели обещают кардинально изменить подход к обеспечению энергией будущих космических миссий.