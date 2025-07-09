NASA разворачивает революционные солнечные панели для лунной станции Gateway — как это работает

Солнечные панели. Фото: NASA

Американская компания Redwire Corporation, базирующаяся во Флориде, сделала значительный шаг в развитии космических технологий, успешно завершив начальные испытания своих инновационных солнечных панелей ROSA (Roll-Out Solar Arrays). Эти панели могут стать основным источником энергии для будущей лунной станции NASA — Lunar Gateway. Благодаря уникальной конструкции и впечатляющей производительности, они обещают изменить подход к обеспечению энергией космических миссий.

Технология ROSA отличается своей компактностью и мощностью, пишет издание Interesting Engineering. Панели способны генерировать до 60 кВт электроэнергии, что делает их самыми эффективными среди всех солнечных систем, разработанных для космоса. Это достижение является результатом многолетних инноваций, направленных на создание легких, но мощных источников энергии для длительных космических миссий.

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Разработка Redwire базируется на принципе аккумулированной энергии деформации: в панелях нет электродвигателей. Вместо этого используются композитные балки, накапливающие упругую энергию и автоматически разворачивающие панели после запуска.

"Эти ROSA — настоящий прорыв, который выведет пилотируемые полеты на новый уровень", — заявил президент космического подразделения Redwire Адам Бискнер.

Мощность в каждом кубе: технические характеристики ROSA

Redwire утверждает, что их ROSA имеют уникальные показатели:

Плотность сохраненной энергии — 40 киловатт на кубический метр. Соотношение мощность/масса — 100-120 Вт на килограмм. Мощность одного крыла — 60 кВт (для сравнения: солнечные панели на МКС - 20-30 кВт).

Эти параметры делают ROSA не просто новинкой, а потенциально ключевым элементом следующего поколения космической инфраструктуры. В условиях, где каждый килограмм на счету, легкость и эффективность таких систем критически важны.

К Луне — не через Белый дом: политические риски для Gateway

Lunar Gateway — это будущая орбитальная станция NASA, которая должна вращаться вокруг Луны и поддерживать программу Artemis. Станция станет плацдармом для долговременных миссий на Луну, а впоследствии — и для миссий к Марсу.

Однако проект Gateway неоднократно оказывался под угрозой. Администрация Дональда Трампа в свое время предложила сократить бюджет NASA, исключив из него расходы на эту лунную станцию. Это вызвало волну беспокойства в научном сообществе, хотя окончательно программа так и не была отменена.

На сегодня Gateway остается частью программы Artemis, и запуск станции запланирован ориентировочно на 2027 год.

Сотрудничество NASA, Maxar и Redwire: цепь к Луне

NASA выбрало компанию Maxar Technologies для создания энергетического и движущего модуля для Gateway. В свою очередь Maxar подписала контракт с Redwire на производство двух крыльев ROSA.

Согласно условиям соглашения, Redwire должен передать панели компании Maxar в 4 квартале 2025 года. Это означает, что уже через полтора года технология может перейти из тестовой фазы к интеграции в реальные космические системы.

Почему это важно: не просто панели, а ключ к дальнему космосу

Мощные, легкие и надежные источники энергии — одно из главных условий развития пилотируемых полетов в дальний космос. Станция Gateway, в отличие от Международной космической станции, должна работать автономно в условиях глубокого космоса, где починка или замена компонентов — вопрос лет, а не дней.

Именно поэтому ROSA Redwire может стать прототипом для будущих энергетических систем не только на Луне, но и на Марсе или в других частях Солнечной системы.

Как это меняет игру: перспективы до 2030 года

Если технологии ROSA успешно пройдут космическое испытание, они могут заменить или дополнить традиционные солнечные панели на спутниках, орбитальных станциях, а возможно — даже на поверхности Луны. Их высокая эффективность при малой массе открывает возможности для миниатюризации спутников, мобильных баз и автоматизированных зон для подзарядки оборудования.

Это означает, что ROSA — не только инженерное достижение, но и шаг в сторону новой космической инфраструктуры, где автономность, легкость и надежность выходят на первый план.

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