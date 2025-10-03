Видео
NASA планирует построить деревню на Луне — кто там сможет жить

NASA планирует построить деревню на Луне — кто там сможет жить

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 17:25
На Луне планируют построить деревню — что известно об идее NASA
Космонавт на Луне. Фото иллюстративное: Freepik

Космическое агентство NASA раскрывает планы по созданию на Луне настоящего села, в котором можно будет жить постоянно. Ожидается, что проект смогут реализовать до 2035 года.

Об этом заявил временный руководитель агентства Шон Даффи, пишет Daily Mail.

Читайте также:

"Мы будем иметь устойчивую человеческую жизнь на Луне. Не просто форпост, а целая деревня", — подчеркнул исполняющий обязанности директора NASA.

Уже в феврале 2026 года космическое агентство запустит миссию Artemis II и отправит четырех астронавтов в первое за более чем 50 лет путешествие на Луну. Хотя Artemis II не приземлится на поверхность Луны, конечной целью NASA является создание долгосрочной базы на Луне.

Что известно о проекте

Эта база, вероятно, будет работать на ядерной энергии, способна размещать астронавтов на постоянной основе и построена из материалов, найденных на поверхности Луны.

Кроме раскрытия своих планов по Луне, господин Даффи также сделал смелые заявления относительно амбиций США по Марсу.

На вопрос, каким будет успех NASA через десятилетие, господин Даффи ответил, что агентство "сделало бы значительный шаг вперед в нашей миссии по достижению Марса".

Однако, ближайшей целью NASA является возвращение людей на Луну впервые с момента завершения миссий "Аполлон" в 1972 году.

Во время миссии Artemis II в феврале следующего года астронавты испытают ракету Space Launch System и космический корабль Orion, которые в конце концов доставят людей на Луну.

В течение 10 дней экипаж преодолеет 9 200 км (5 700 миль) мимо Луны, тестируя бортовые системы и собирая данные о реакции своих тел, прежде чем вернуться на Землю.

Однако большое испытание для NASA состоится в середине 2027 года с запуском Artemis III, который планирует высадить двух астронавтов на место вблизи южного полюса Луны.

В отличие от миссий "Аполлон", которые проводили на поверхности Луны до 22 часов, "Артемида III" потребует от астронавтов проживания на Луне около семи дней.

Данные, которые они соберут о геологии и условиях вокруг Южного полюса, будут использованы для подготовки к конечной цели — строительству постоянной базы на Луне.

Ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили на Луне редкий изотоп.

Также узнавайте, сколько ценных металлов есть на Луне.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
