Самое большое полнолуние 2025 — когда украинцы увидят Суперлуние

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 11:25
обновлено: 12:05
Самая большая Луна в 2025 — когда смотреть Бобровое полнолуние
Полная Луна. Фото: Pexels

Уже на этой неделе украинцы смогут наблюдать самое большое полнолуние 2025 года — так называемое Бобровое Суперлуние. Луна будет особенно большой и яркой.

Об этом сообщает AstroPixels.

Читайте также:

Украинцы увидят Бобровое Суперлуние

В ближайшее полнолуние Луна приблизится к Земле на расстояние 356 980 км, что станет самым плотным сближением с 2019 года. В этот момент небесное светило будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Ноябрьское полнолуние имеет традиционное название Бобровая Луна, ведь в Северной Америке именно в этот период бобры активно строят плотины перед зимой. Также его называют Морозным, Снежным или Торговой Луной.

Хотя точный момент полнолуния приходится на 5 ноября, своего максимума сияние достигнет в 15:19 по киевскому времени, но лучшие условия для наблюдения наступят вечером 6 ноября, когда Луна появится над восточным горизонтом сразу после захода солнца.

В этот вечер она будет находиться в созвездии Тельца рядом со звездным скоплением Плеяд. Почти полной Луна будет также 4 ноября.

Бобровое полнолуние — 11-е из 12 полнолуний 2025 года, и самое большое среди трех суперлуний года. Следующее — Холодная Луна — будет вторым по размеру суперлунием и взойдет 4 декабря 2025 года.

Ранее мы делились лунным календарем на ноябрь 2025 и рассказали, какие дни будут денежными.

А также стало известно, что NASA планирует построить поселок на Луне.

космос Луна астрономия астрономичное явление полнолуние
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
