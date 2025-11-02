Прогноз погоды в Украине на неделю 3-9 ноября

Люди на прогулке. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение недели, 3-9 ноября, ожидается комфортной. Местами температура повысится до более +20 °С. Однако в некоторых областях возможны осадки.

Погода в Украине 3-9 ноября

Погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и преобладание антициклональной циркуляции. Над Украиной будут господствовать теплые воздушные массы, в результате чего местами температура будет выше климатической нормы, особенно на юге и западе.

Основная часть осадков ожидается в западных, иногда северных и центральных областях.

В понедельник, 3 ноября, по всей территории Украины прогнозируют теплую и сухую погоду. Небольшие дожди во второй половине дня возможны на крайнем западе. Ветер будет южного и юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4...+10 °С, днем +10...+15 °С, на крайнем западе, в Крыму и в Одесской области до +21 °С.

Во вторник, 4 ноября, осадки ожидаются в западной части страны, а днем также местами в Киевской и Черниговской областях. Ветер будет южным и юго-восточным со скоростью 5-10 метров в секунду, а на западе — западного направления 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+10 °С, днем +8...+14 °С, в южных регионах и в Крыму +12...+17 °С.

В среду, 5 ноября, прогнозируется облачная и неустойчивая погода с незначительными дождями в западных, центральных и южных областях. На севере и востоке преимущественного будет без осадков. Местами возможен туман. Ветер прогнозируют переменных направлений, 3-8 метра в секунду, а на западе — северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью +3...+9 °С, днем +7...+13 °С.

В четверг, 6 ноября, под влиянием антициклона по всей территории Украины сохранится теплая и сухая погода. Ночью и в утренние часы местами будет наблюдаться туман. Ветер преимущественно переменных направлений, 3-8 метра в секунду, на западе — юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3...+9 °С, днем +11...+16 °С, на западе и юге - до +18 °С.

В пятницу, 7 ноября, комфортная погода будет по всей территории. Осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду, а на западе — южный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+9 °С, днем +11...+16 °С, в южных и западных областях местами +17...+18 °С.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 ноября, под влиянием антициклона и на фоне высокого давления продолжится теплая и сухая погода во всех областях Украины. Ветер будет южным и юго-западным со скоростью 5-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2...+8 °С, днем +10...+16 °С, на крайнем юге и Закарпатье местами до +18 °С.

