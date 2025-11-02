Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Дожди зальют восемь областей — кого предупреждают синоптики

Дожди зальют восемь областей — кого предупреждают синоптики

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 17:58
обновлено: 17:58
Синоптики розповіли, яку погоду чекати у понеділок
Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Понедельник, 3 ноября, принесет украинцам типичную осеннюю погоду — с туманами, переменной облачностью и небольшими дождями в западных областях. Несмотря на это, большинство регионов сохранят комфортную температуру и сухую погоду.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в воскресенье, 2 ноября.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 3 ноября

В Украине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в западных областях днем пройдут умеренные дожди, а в Карпатах местами прогнозируются значительные осадки. Ночью и утром туман возможен в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Дощі заллють вісім областей — кого попереджають синоптики завтра - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11...+16 °C, а ночью составит +3...+8 °C. На востоке и юге ожидается сухая погода с комфортной температурой, характерной для начала ноября.

Что готовит природа – прогноз погоды на понедельник, 3 ноября удивит
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, что уже на этой неделе украинцы увидят самое большое полнолуние года — Бобровое Суперлуние, которое обещает захватывающее зрелище в ночном небе.

Ранее мы также информировали, что Карпаты уже покрылись первым снегом — сеть заполонили фото заснеженных вершин и белых горных пейзажей.

погода ноябрь прогнозы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации