Синоптики розповіли, яку погоду чекати у понеділок

Понедельник, 3 ноября, принесет украинцам типичную осеннюю погоду — с туманами, переменной облачностью и небольшими дождями в западных областях. Несмотря на это, большинство регионов сохранят комфортную температуру и сухую погоду.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в воскресенье, 2 ноября.

Прогноз погоды на 3 ноября

В Украине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в западных областях днем пройдут умеренные дожди, а в Карпатах местами прогнозируются значительные осадки. Ночью и утром туман возможен в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Ветер будет юго-восточным, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11...+16 °C, а ночью составит +3...+8 °C. На востоке и юге ожидается сухая погода с комфортной температурой, характерной для начала ноября.

