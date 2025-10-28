У Карпатах лютує зимовий шторм — Буковель засипало снігом

Карпати засипало снігом — у Буковелі настала справжня зима
Карпати почало засипати снігом. У соцмережах з'явилися фото засніжених гірських схилів та верхівок дерев.
Відеокадрами та фото снігу в Карпатах поділились на каналі "Івано-Франківськ 24/7" у Telegram.
Карпати засніжило 28 жовтня
На відео, знятому біля п’ятого підйомника, видно, як курорт засипало снігом.
Проте, як повідомили гірські рятувальники Прикарпаття, у Карпатах нині панує справжній зимовий шторм. 28 жовтня вранці на горі Піп Іван було хмарно, видимість знизилась до 50 метрів, а температура повітря опустилася до -5°C.
Південно-західний вітер дме зі швидкістю 13-15 м/с, тому рятувальники застерігають туристів від походів у гори.
За прогнозом синоптиків, негода у горах не відступить найближчими днями. Український гідрометцентр попереджає про пориви вітру 17-22 м/с у період з 28 по 30 жовтня. Через це в Карпатах оголошено жовтий, І рівень небезпечності.
Нагадаємо, негода накриє сьогодні, 28 жовтня, фактично всю Україну — в більшості областей буде шквальний вітер та дощі.
Також Землю накриє сильна магнітна буря, яка триватиме аж до 30 жовтня.
