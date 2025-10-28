Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Карпати засипало снігом — у Буковелі настала справжня зима

Карпати засипало снігом — у Буковелі настала справжня зима

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 12:52
Оновлено: 12:53
У Карпатах лютує зимовий шторм — Буковель засипало снігом
Засніжені Карпати. Фото: УНІАН

Карпати почало засипати снігом. У соцмережах з'явилися фото засніжених гірських схилів та верхівок дерев.

Відеокадрами та фото снігу в Карпатах поділились на каналі "Івано-Франківськ 24/7" у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Карпати засніжило 28 жовтня

На відео, знятому біля п’ятого підйомника, видно, як курорт засипало снігом.

Проте, як повідомили гірські рятувальники Прикарпаття, у Карпатах нині панує справжній зимовий шторм. 28 жовтня вранці на горі Піп Іван було хмарно, видимість знизилась до 50 метрів, а температура повітря опустилася до -5°C.

Південно-західний вітер дме зі швидкістю 13-15 м/с, тому рятувальники застерігають туристів від походів у гори. 

За прогнозом синоптиків, негода у горах не відступить найближчими днями. Український гідрометцентр попереджає про пориви вітру 17-22 м/с у період з 28 по 30 жовтня. Через це в Карпатах оголошено жовтий, І рівень небезпечності.

Нагадаємо, негода накриє сьогодні, 28 жовтня, фактично всю Україну — в більшості областей буде шквальний вітер та дощі

Також Землю накриє сильна магнітна буря, яка триватиме аж до 30 жовтня. 

погода Карпати сніг погода в Україні снігопад
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації