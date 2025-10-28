Відео
Україна
Три дні пекла для метеозалежних — очікується сильна магнітна буря

Три дні пекла для метеозалежних — очікується сильна магнітна буря

Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:04
Оновлено: 10:28
Прогноз магнітних бур на вівторок 28 жовтня — Землю накриє потужна буря
Погане самопочуття. Фото: Pexels

На Землі готується новий період підвищеної сонячної активності. Уже у вівторок, 28 жовтня, очікується початок слабкої магнітної бурі рівня G1, яка триватиме щонайменше два дні.

Про це повідомляє Британська геологічна служба.

Магнітна буря 28 жовтня

Експерти пояснюють, що буря стане наслідком викиду корональної маси, який стався на Сонці 23 жовтня. Потік заряджених частинок досягне атмосфери Землі саме 28 жовтня.

Також з 28 по 29 жовтня на нашу планету почнуть впливати дві корональні діри — ділянки Сонця, де магнітне поле відкрите, що дозволяє сонячному вітру прискорюватися. Це підвищить його швидкість і може спричинити магнітну бурю рівня G2, але це можливо у випдаку, коли показник K-індексу сягне 6.

Прогноз магнітних бур 27-30 жовтня. Фото: скриншот

Ближче до 30 жовтня інтенсивність бурі зменшиться — геомагнітне поле ослабне до рівня G1, а сонячна активність залишиться помірною. За прогнозом астрономів, можливі лише незначні спалахи класів B і C, які практично не впливають на Землю, хоча й не виключається поодинокий спалах класу M.

Магнітні бурі
Прогноз магнітних бур 27-30 жовтня. Фото: Meteoagent

Симптоми, які виникають при сильній магнітній бурі

Магнітна буря такого рівня може викликати незначні перебої в енергосистемах, впливати на радіозв’язок, навігаційні прилади, а також збивати маршрути міграції птахів і тварин. Особливо уважними в цей період варто бути метеозалежним і літнім людям.

Лікарі зазначають, що під час геомагнітних бур можливі такі симптоми:

  • головний біль, запаморочення, шум у вухах;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • безсоння, тривожність, дратівливість;
  • біль у серці, відчуття втоми, слабкість;
  • загострення хронічних хвороб у людей із серцево-судинними проблемами.

Фахівці радять у дні підвищеної сонячної активності більше відпочивати, уникати перевтоми, пити достатньо води, обмежити каву та алкоголь, а також зберігати спокій — у більшості людей буря проявляється лише легким дискомфортом та втомою.

космос Сонце здоров'я магнітні бурі погане самопочуття
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
