Магнітні бурі у листопаді 2025 — дати коливання магнітного поля

Магнітні бурі у листопаді очікуються незначними. Загалом прогнозується спокійна або помірна геомагнітна активність.

Про це повідомляє Space Weather Prediction Center.

Магнітні бурі у листопаді

За прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, листопад мине без сильних потужних бур. Водночас декілька днів можливі коливання магнітного поля.

Серйозних бур рівня G2 і вище у листопаді не буде.

За прогнозом USAF/NOAA на найближчі 45 днів, незначне зростання геомагнітної активності очікується в таких числах:

2-4;

7;

8;

15;

16;

21.

У ці дні рівень індексу Ap може підвищуватися до 12-18 балів, що свідчить про помірні коливання магнітного поля Землі.

Для решти днів прогнозується спокійний фон із показниками Ap 5-10. Це свідчить про те, що сильних геомагнітних бур не прогнозують. Водночас чутливі до змін атмосферного тиску або сонячної активності люди можуть помітити невеликий дискомфорт.

Як підготуватися до періоду магнітних бур

Щоб легше переносити періоди магнітних бур і мінімізувати неприємні відчуття, можна дотримуватися кількох простих рекомендацій:

постарайтеся лягати і прокидатися в один і той же час, виділіть на сон 7-9 годин;

медитації, дихальні вправи або короткі прогулянки на свіжому повітрі допомагають зменшити тривожність;

обмежте кофеїн і алкоголь, оскільки вони можуть підсилювати серцево-судинні реакції та порушувати сон;

людям із серцево-судинними захворюваннями важливо мати під рукою тонометр і при необхідності коригувати режим прийому ліків за порадою лікаря;

свіже повітря та помірна вологість допомагають організму легше адаптуватися до зовнішніх змін;

легкі страви, багаті на вітаміни та мікроелементи, підтримують енергетичний баланс;

під час піків магнітної активності уникайте важких тренувань або ризикових видів спорту.

