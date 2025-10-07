В Австралії збудували антену для зв'язку з далекими планетами — деталі

Космос. Фото: Unsplash

Європейське космічне агентство (ЄКА) продовжує зміцнювати незалежність у сфері космічних комунікацій. Так, 4 жовтня 2025 року організація повідомила про відкриття новітньої антени для далекого зв'язку — New Norcia.

Антену встановили за 115 кілометрів на північ від міста Перт, що в Австралії, пише видання Interestingengineering.

Для зв'язку з космосом

Діаметр антени — 35 метрів. Це четверта станція далекого космічного зв'язку в мережі ESTRACK після комплексів в Іспанії та Аргентині.

Після відкриття NNO3 у Європейського космічного агентства з'явиться можливість одночасно виконувати більше місій та забезпечувати стабільну передачу даних з автоматичних апаратів, що працюють у всій Сонячній системі.

"Ці стратегічні інвестиції зміцнюють комунікаційні можливості Європи у глибокому космосі та дозволяють максимально підвищити наукову віддачу наших місій", — сказав генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер.

У чому унікальність проєкту

Станцію, вартість якої оцінюється у понад 60 млн євро, почали будувати у 2021 році. Антену створювали провідні європейські компанії.

Антена працює на кількох частотних діапазонах, що дозволяє отримувати сигнали навіть за умов низької потужності. Завдяки кріогенним приймачам, температура яких становить майже нуль градусів, NNO3 наділена здатністю "почути" сигнали від зондів, що розташовані на мільярдах кілометрів від Землі.

NNO3 забезпечує зв'язок з робочими місіями ЕКА, включаючи JUICE (дослідження супутників Юпітера) і так далі. Вона обладнана системою єдиного управління, тож ЄКА усі наземні станції перебуватимуть під централізованим управлінням ЄКА.

У майбутньому NNO3 зможе підтримувати високошвидкісні лінії зв'язку для місячних місій та використовувати потужні передавачі для аварійних ситуацій.

З новою антеною Європейське космічне агентство зможе ефективніше співпрацювати, наприклад, з NASA та обмінюватися важливими даними та підтримкою, якщо виникатимуть непередбачувані ситуації. Цей крок посилює роль Європи як повноправного учасника міжнародних космічних програм.

