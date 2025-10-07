Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії "Міст" між людьми і космосом — що збудували в Австралії

"Міст" між людьми і космосом — що збудували в Австралії

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 10:35
В Австралії збудували антену для зв'язку з далекими планетами — деталі
Космос. Фото: Unsplash

Європейське космічне агентство (ЄКА) продовжує зміцнювати незалежність у сфері космічних комунікацій. Так, 4 жовтня 2025 року організація повідомила про відкриття новітньої антени для далекого зв'язку — New Norcia.

Антену встановили за 115 кілометрів на північ від міста Перт, що в Австралії, пише видання Interestingengineering.

Реклама
Читайте також:

Для зв'язку з космосом

Діаметр антени — 35 метрів. Це четверта станція далекого космічного зв'язку в мережі ESTRACK після комплексів в Іспанії та Аргентині. 

Після відкриття NNO3 у Європейського космічного агентства з'явиться можливість одночасно виконувати більше місій та забезпечувати стабільну передачу даних з автоматичних апаратів, що працюють у всій Сонячній системі.

"Ці стратегічні інвестиції зміцнюють комунікаційні можливості Європи у глибокому космосі та дозволяють максимально підвищити наукову віддачу наших місій", — сказав генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер.

У чому унікальність проєкту 

Станцію, вартість якої оцінюється у понад 60 млн євро, почали будувати у 2021 році. Антену створювали провідні європейські компанії.

Антена працює на кількох частотних діапазонах, що дозволяє отримувати сигнали навіть за умов низької потужності. Завдяки кріогенним приймачам, температура яких становить майже нуль градусів, NNO3 наділена здатністю "почути" сигнали від зондів, що розташовані на мільярдах кілометрів від Землі.

NNO3 забезпечує зв'язок з робочими місіями ЕКА, включаючи JUICE (дослідження супутників Юпітера) і так далі. Вона обладнана системою єдиного управління, тож ЄКА усі наземні станції перебуватимуть під централізованим управлінням ЄКА.

У майбутньому NNO3 зможе підтримувати високошвидкісні лінії зв'язку для місячних місій та використовувати потужні передавачі для аварійних ситуацій.

З новою антеною Європейське космічне агентство зможе ефективніше співпрацювати, наприклад, з NASA та обмінюватися важливими даними та підтримкою, якщо виникатимуть непередбачувані ситуації. Цей крок посилює роль Європи як повноправного учасника міжнародних космічних програм.

Нагадаємо, у NASA є план збудувати село на Місяці. Цей задум хочуть реалізувати до кінця 2035 року. Дізнавайтесь також, яка країна має найбільші запаси підводного золота

земля NASA космос планета дослідження
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації