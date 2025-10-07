Видео
Главная Индустрии "Мост" между людьми и космосом — что построили в Австралии

"Мост" между людьми и космосом — что построили в Австралии

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 10:35
В Австралии построили антенну для связи с далекими планетами — детали
Космос. Фото: Unsplash

Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжает укреплять независимость в сфере космических коммуникаций. Так, 4 октября 2025 года организация сообщила об открытии новейшей антенны для дальней связи — New Norcia.

Антенну установили в 115 километрах к северу от города Перт в Австралии, пишет издание Interestingengineering.

Читайте также:

Для связи с космосом

Диаметр антенны — 35 метров. Это четвертая станция дальней космической связи в сети ESTRACK, после комплексов в Испании и Аргентине.

После открытия NNO3 у Европейского космического агентства появится возможность одновременно выполнять больше миссий и обеспечивать стабильную передачу данных с автоматических аппаратов, работающих во всей Солнечной системе.

"Эти стратегические инвестиции укрепляют коммуникационные возможности Европы в глубоком космосе и позволяют максимально повысить научную отдачу наших миссий", — сказал генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

В чем уникальность проекта

Станцию, стоимость которой оценивается в более 60 млн евро, начали строить в 2021 году. Антенну создавали ведущие европейские компании.

Антенна работает на нескольких частотных диапазонах, что позволяет получать сигналы даже в условиях низкой мощности. Благодаря криогенным приемникам, температура которых составляет почти ноль градусов, NNO3 наделена способностью "услышать" сигналы от зондов, находящихся на миллиардах километров от Земли.

NNO3 обеспечивает связь с действующими миссиями ЕКА, включая JUICE (исследование спутников Юпитера) и так далее. Она оборудована системой единого управления, поэтому ЕКА все наземные станции будут находиться под централизованным управлением ЕКА.

В будущем NNO3 сможет поддерживать высокоскоростные линии связи для лунных миссий и использовать мощные передатчики для аварийных ситуаций.

С новой антенной Европейское космическое агентство сможет эффективнее сотрудничать, например, с NASA и обмениваться важными данными и поддержкой, если будут возникать непредвиденные ситуации. Этот шаг усиливает роль Европы как полноправного участника международных космических программ.

Напомним, у NASA есть план построить деревню на Луне. Этот замысел хотят реализовать до конца 2035 года. Узнавайте также, какая страна имеет наибольшие запасы подводного золота.

земля NASA космос планета исследование
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
