В Австралии построили антенну для связи с далекими планетами — детали

Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжает укреплять независимость в сфере космических коммуникаций. Так, 4 октября 2025 года организация сообщила об открытии новейшей антенны для дальней связи — New Norcia.

Антенну установили в 115 километрах к северу от города Перт в Австралии, пишет издание Interestingengineering.

Для связи с космосом

Диаметр антенны — 35 метров. Это четвертая станция дальней космической связи в сети ESTRACK, после комплексов в Испании и Аргентине.

После открытия NNO3 у Европейского космического агентства появится возможность одновременно выполнять больше миссий и обеспечивать стабильную передачу данных с автоматических аппаратов, работающих во всей Солнечной системе.

"Эти стратегические инвестиции укрепляют коммуникационные возможности Европы в глубоком космосе и позволяют максимально повысить научную отдачу наших миссий", — сказал генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

В чем уникальность проекта

Станцию, стоимость которой оценивается в более 60 млн евро, начали строить в 2021 году. Антенну создавали ведущие европейские компании.

Антенна работает на нескольких частотных диапазонах, что позволяет получать сигналы даже в условиях низкой мощности. Благодаря криогенным приемникам, температура которых составляет почти ноль градусов, NNO3 наделена способностью "услышать" сигналы от зондов, находящихся на миллиардах километров от Земли.

NNO3 обеспечивает связь с действующими миссиями ЕКА, включая JUICE (исследование спутников Юпитера) и так далее. Она оборудована системой единого управления, поэтому ЕКА все наземные станции будут находиться под централизованным управлением ЕКА.

В будущем NNO3 сможет поддерживать высокоскоростные линии связи для лунных миссий и использовать мощные передатчики для аварийных ситуаций.

С новой антенной Европейское космическое агентство сможет эффективнее сотрудничать, например, с NASA и обмениваться важными данными и поддержкой, если будут возникать непредвиденные ситуации. Этот шаг усиливает роль Европы как полноправного участника международных космических программ.

