Избежали новых взрывов — SpaceX успешно осуществила десятый запуск Starship

SpaceX осуществила десятый тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, прервав ряд дорогостоящих сбоев. Корабль отделился от ускорителя, вывел на орбиту восемь макетов спутников Starlink, повторно запустил двигатели и приводнился в Индийском океане, тогда как Super Heavy выполнил серию испытаний и вернулся, приводнившись в Мексиканском заливе.

Что известно о деталях миссии

Сверхмощная 120-метровая ракета стартовала со Starbase в Южном Техасе, избежав судьбы июньского теста, завершившегося пожаром. После отделения нижней ступени Starship развернул в космосе восемь макетов спутников Starlink, а дальше повторно зажег двигатели Raptor, вошел в атмосферу, обжегши часть теплозащитных плиток и закрылков, и совершил приводнение в Индийском океане. Super Heavy booster также провел ряд проверок в космосе и успешно вернулся, упав в воды Мексиканского залива.

Starship — самая большая ракета, которую когда-либо строили, — является ключевым элементом планов Илона Маска относительно контрактов с NASA и будущих полетов людей на Луну и Марс. Грузоподъемность до 250 метрических тонн также критична для расширения сети Starlink из 8 000 спутников, новые версии которых существенно больше нынешних. Впервые ракета достигла космоса в конце 2023 года и привлекла внимание публики в октябре, когда многоразовый ускоритель Super Heavy во время возвращения был "пойман" гигантскими роботизированными руками Mechazilla.

С тех пор компания пережила несколько серьезных неудач, ставивших под сомнение жизнеспособность проекта. В июне во время стендовых испытаний на стартовой площадке произошла "серьезная аномалия", которая привела к взрыву. На девятом тестовом полете в мае инженеры не смогли открыть дверь и развернуть спутники, а при входе в атмосферу был потерян контроль над верхней ступенью. Два предыдущих запуска также закончились неконтролируемым вращением и взрывом над Карибским бассейном, после чего Федеральное авиационное управление США на месяцы приостановило дальнейшие полеты.

Десятый запуск изначально планировался на воскресенье, но его сначала отложили из-за утечки жидкого кислорода, а впоследствии — из-за неблагоприятной погоды.

Напомним, компания SpaceX провела восьмой испытательный запуск ракеты Starship с космодрома Starbase в Техасе, 6 марта 2025 года. Уже через семь минут после старта первая ступень успешно вернулась на землю, зато вторая ступень, собственно космический корабль Starship, не смогла завершить миссию так же удачно.

Также мы писали, что 16 января сверхтяжелая ракета Starship компании Илона Маска потерпела неудачу: во время тестового запуска она взорвалась и упала. Из-за аварии авиалайнерам в регионе пришлось менять маршруты, чтобы избежать опасности от обломков.