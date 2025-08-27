Уникнули нових вибухів — SpaceX успішно здійснила десятий запуск Starship

Запуск надважкої ракети-носія Starship компанії SpaceX. Фото: кадр з відео/SpaceX/X

SpaceX здійснила десятий тестовий запуск надважкої ракети-носія Starship, перервавши низку дорогих збоїв. Корабель відокремився від прискорювача, вивів на орбіту вісім макетів супутників Starlink, повторно запустив двигуни та приводнився в Індійському океані, тоді як Super Heavy виконав серію випробувань і повернувся, приводнившись у Мексиканській затоці.

Про це пише Financial Times.

Що відомо про деталі місії

Надпотужна 120-метрова ракета стартувала зі Starbase у Південному Техасі, уникнувши долі червневого тесту, що завершився пожежею. Після відділення нижнього ступеня Starship розгорнув у космосі вісім макетів супутників Starlink, а далі повторно запалив двигуни Raptor, увійшов в атмосферу, обпаливши частину теплозахисних плиток і закрилків, та здійснив приводнення в Індійському океані. Super Heavy booster також провів низку перевірок у космосі й успішно повернувся, впавши у води Мексиканської затоки.

Starship’s tenth flight test pushed the limits and provided maximum excitement along the way → https://t.co/UIwbeGoo2B pic.twitter.com/W6fH3GCwuP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Starship — найбільша ракета, яку коли-небудь будували, — є ключовим елементом планів Ілона Маска щодо контрактів з NASA і майбутніх польотів людей на Місяць та Марс. Вантажність до 250 метричних тонн також критична для розширення мережі Starlink із 8 000 супутників, нові версії яких суттєво більші за нинішні. Уперше ракета досягла космосу наприкінці 2023 року та привернула увагу публіки у жовтні, коли багаторазовий прискорювач Super Heavy під час повернення було "спіймано" гігантськими роботизованими руками Mechazilla.

Відтоді компанія пережила кілька серйозних невдач, що ставили під сумнів життєздатність проєкту. У червні під час стендових випробувань на стартовому майданчику сталася "серйозна аномалія", що призвела до вибуху. На дев'ятому тестовому польоті в травні інженери не змогли відкрити двері та розгорнути супутники, а під час входу в атмосферу було втрачено контроль над верхнім ступенем. Два попередні запуски також закінчилися неконтрольованим обертанням і вибухом над Карибським басейном, після чого Федеральне авіаційне управління США на місяці призупинило подальші польоти.

Десятий запуск спочатку планувався на неділю, але його спершу відклали через витік рідкого кисню, а згодом — через несприятливу погоду.

Нагадаємо, компанія SpaceX провела восьмий випробувальний запуск ракети Starship із космодрому Starbase у Техасі, 6 березня 2025 року. Уже через сім хвилин після старту перший ступінь успішно повернувся на землю, натомість другий ступінь, власне космічний корабель Starship, не зміг завершити місію так само вдало.

Також ми писали, що 16 січня надважка ракета Starship компанії Ілона Маска зазнала невдачі: під час тестового запуску вона вибухнула й упала. Через аварію авіалайнерам у регіоні довелося змінювати маршрути, аби уникнути небезпеки від уламків.