Магнитные бури в ноябре 2025 — даты колебаний магнитного поля

Магнитные бури в ноябре ожидаются незначительными. В целом прогнозируется спокойная или умеренная геомагнитная активность.

Об этом сообщает Space Weather Prediction Center.

Магнитные бури в ноябре

По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ноябрь пройдет без сильных мощных бурь. В то же время несколько дней возможны колебания магнитного поля.

Серьезных бурь уровня G2 и выше в ноябре не будет.

По прогнозу USAF/NOAA на ближайшие 45 дней, незначительный рост геомагнитной активности ожидается в таких числах:

2-4;

7;

8;

15;

16;

21.

В эти дни уровень индекса Ap может повышаться до 12-18 баллов, что свидетельствует об умеренных колебаниях магнитного поля Земли.

Для остальных дней прогнозируется спокойный фон с показателями Ap 5-10. Это свидетельствует о том, что сильных геомагнитных бурь не прогнозируют. В то же время чувствительные к изменениям атмосферного давления или солнечной активности люди могут заметить небольшой дискомфорт.

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Чтобы легче переносить периоды магнитных бурь и минимизировать неприятные ощущения, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций:

постарайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, выделите на сон 7-9 часов;

медитации, дыхательные упражнения или короткие прогулки на свежем воздухе помогают уменьшить тревожность;

ограничьте кофеин и алкоголь, поскольку они могут усиливать сердечно-сосудистые реакции и нарушать сон;

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно иметь под рукой тонометр и при необходимости корректировать режим приема лекарств по совету врача;

свежий воздух и умеренная влажность помогают организму легче адаптироваться к внешним изменениям;

легкие блюда, богатые витаминами и микроэлементами, поддерживают энергетический баланс;

во время пиков магнитной активности избегайте тяжелых тренировок или рисковых видов спорта.

