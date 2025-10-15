Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Магнитные бури в ноябре — чего ждать метеозависимым

Магнитные бури в ноябре — чего ждать метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 15:30
Магнитные бури в ноябре 2025 — даты колебаний магнитного поля
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитные бури в ноябре ожидаются незначительными. В целом прогнозируется спокойная или умеренная геомагнитная активность.

Об этом сообщает Space Weather Prediction Center.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури в ноябре

По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ноябрь пройдет без сильных мощных бурь. В то же время несколько дней возможны колебания магнитного поля.

Прогноз магнітних бур у листопаді
Плохое самочувствие у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Серьезных бурь уровня G2 и выше в ноябре не будет.

По прогнозу USAF/NOAA на ближайшие 45 дней, незначительный рост геомагнитной активности ожидается в таких числах:

  • 2-4;
  • 7;
  • 8;
  • 15;
  • 16;
  • 21.

В эти дни уровень индекса Ap может повышаться до 12-18 баллов, что свидетельствует об умеренных колебаниях магнитного поля Земли.

Магнітні бурі у листопаді
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Для остальных дней прогнозируется спокойный фон с показателями Ap 5-10. Это свидетельствует о том, что сильных геомагнитных бурь не прогнозируют. В то же время чувствительные к изменениям атмосферного давления или солнечной активности люди могут заметить небольшой дискомфорт.

Как подготовиться к периоду магнитных бурь

Чтобы легче переносить периоды магнитных бурь и минимизировать неприятные ощущения, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций:

  • постарайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, выделите на сон 7-9 часов;
  • медитации, дыхательные упражнения или короткие прогулки на свежем воздухе помогают уменьшить тревожность;
  • ограничьте кофеин и алкоголь, поскольку они могут усиливать сердечно-сосудистые реакции и нарушать сон;
  • людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно иметь под рукой тонометр и при необходимости корректировать режим приема лекарств по совету врача;
  • свежий воздух и умеренная влажность помогают организму легче адаптироваться к внешним изменениям;
  • легкие блюда, богатые витаминами и микроэлементами, поддерживают энергетический баланс;
  • во время пиков магнитной активности избегайте тяжелых тренировок или рисковых видов спорта.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, стоит ли ожидать мощных магнитных бурь в октябре 2025 года.

Недавно Европейское космическое агентство сообщило об открытии новейшей антенны для дальней связи. Речь идет о New Norcia.

космос самочувствие здоровье магнитные бури ноябрь плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации