Магнитные бури в ноябре 2025 — даты колебаний магнитного поля

Магнитные бури в ноябре — чего ждать метеозависимым
Магнитные бури в ноябре ожидаются незначительными. В целом прогнозируется спокойная или умеренная геомагнитная активность.
Об этом сообщает Space Weather Prediction Center.
Магнитные бури в ноябре
По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ноябрь пройдет без сильных мощных бурь. В то же время несколько дней возможны колебания магнитного поля.
Серьезных бурь уровня G2 и выше в ноябре не будет.
По прогнозу USAF/NOAA на ближайшие 45 дней, незначительный рост геомагнитной активности ожидается в таких числах:
- 2-4;
- 7;
- 8;
- 15;
- 16;
- 21.
В эти дни уровень индекса Ap может повышаться до 12-18 баллов, что свидетельствует об умеренных колебаниях магнитного поля Земли.
Для остальных дней прогнозируется спокойный фон с показателями Ap 5-10. Это свидетельствует о том, что сильных геомагнитных бурь не прогнозируют. В то же время чувствительные к изменениям атмосферного давления или солнечной активности люди могут заметить небольшой дискомфорт.
Как подготовиться к периоду магнитных бурь
Чтобы легче переносить периоды магнитных бурь и минимизировать неприятные ощущения, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций:
- постарайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, выделите на сон 7-9 часов;
- медитации, дыхательные упражнения или короткие прогулки на свежем воздухе помогают уменьшить тревожность;
- ограничьте кофеин и алкоголь, поскольку они могут усиливать сердечно-сосудистые реакции и нарушать сон;
- людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно иметь под рукой тонометр и при необходимости корректировать режим приема лекарств по совету врача;
- свежий воздух и умеренная влажность помогают организму легче адаптироваться к внешним изменениям;
- легкие блюда, богатые витаминами и микроэлементами, поддерживают энергетический баланс;
- во время пиков магнитной активности избегайте тяжелых тренировок или рисковых видов спорта.
