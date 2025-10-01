Когда магнитные бури в октябре 2025 — подробный календарь опасных дат

Магнитные бури в октябре 2025 — какие дни несут ужасную опасность
После неспокойного сентября, когда магнитные бури достигали небывалых уровней, октябрь 2025 года обещает быть более стабильным в геомагнитном плане. Но и без мощных геоштормов не обойдется. Несколько дат могут нанести вред метеозависимым, гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже здоровые отреагируют на колебания магнитного поля.
Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили расписание магнитных бурь на октябрь 2025 года.
Магнитные бури в октябре 2025 — подробное расписание на месяц
Интенсивность магнитных бурь оценивают по международной шкале, которая определяется Kp-индексом. Показатели варьируются от 0 до 9:
- 0-3 — геомагнитная обстановка остается спокойной;
- 4 — наблюдаются умеренные колебания;
- 5 и выше — начало или развитие магнитной бури, в том числе мощной.
Календарь магнитных бурь на октябрь 2025:
- 1 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 2 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 3 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
- 4 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 5 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 6 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 7 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 8 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 9 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 10 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 11 октября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 12 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
- 13 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 14 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 15 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 16 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 17 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 18 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 19 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
- 20 октября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 21 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 22 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
- 23 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 24 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
- 25 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря.
Отметим, специалисты пока подготовили прогноз только до 25 числа. Также стоит учитывать, что эти данные являются предварительными и в течение месяца могут корректироваться. Это связано с тем, что на Солнце постоянно происходят новые вспышки, которые и становятся главной причиной магнитных бурь на Земле.
Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие
Магнитные бури чаще всего дают о себе знать людям с хроническими заболеваниями. В такие дни возможны:
- слабость и быстрая утомляемость;
- головная боль;
- головокружение;
- перепады давления;
- проблемы со сном;
- раздражительность;
- снижение концентрации.
Даже у здоровых людей могут возникать колебания настроения или сонливость. Именно поэтому врачи советуют внимательнее прислушиваться к сигналам своего тела.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Чтобы магнитные бури прошли для вас без последствий:
- соблюдайте режим сна и отдыха;
- избегайте переутомления, стрессов и конфликтных ситуаций;
- избегайте тяжелых физических нагрузок в дни геомагнитных возмущений;
- пейте достаточно чистой воды для поддержания водно-солевого баланса;
- ограничьте кофе, алкоголь, энергетики и сигареты;
- включайте в рацион больше свежих овощей, зелени, рыбы и орехов;
- чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте помещение;
- контролируйте давление и принимайте необходимые лекарства по рекомендации врача.
Также делимся с вами, как уберечься от болезней и инфекций осенью.
Читайте Новини.LIVE!