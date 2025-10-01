Видео
Магнитные бури в октябре 2025 — какие дни несут ужасную опасность

Магнитные бури в октябре 2025 — какие дни несут ужасную опасность

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 08:02
Когда магнитные бури в октябре 2025 — подробный календарь опасных дат
Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

После неспокойного сентября, когда магнитные бури достигали небывалых уровней, октябрь 2025 года обещает быть более стабильным в геомагнитном плане. Но и без мощных геоштормов не обойдется. Несколько дат могут нанести вред метеозависимым, гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже здоровые отреагируют на колебания магнитного поля.

Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили расписание магнитных бурь на октябрь 2025 года.

Магнитные бури в октябре 2025 — подробное расписание на месяц

Интенсивность магнитных бурь оценивают по международной шкале, которая определяется Kp-индексом. Показатели варьируются от 0 до 9:

  • 0-3 — геомагнитная обстановка остается спокойной;
  • 4 — наблюдаются умеренные колебания;
  • 5 и выше — начало или развитие магнитной бури, в том числе мощной.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2025:

  • 1 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 2 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 3 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
  • 4 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 5 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 6 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 7 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 8 октября Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 9 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 10 октября  Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 11 октября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 12 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
  • 13 октября Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 14 октября Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 15 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 16 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 17 октября Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 18 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 19 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
  • 20 октября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 21 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 22 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 23 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 24 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 25 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря.

Отметим, специалисты пока подготовили прогноз только до 25 числа. Также стоит учитывать, что эти данные являются предварительными и в течение месяца могут корректироваться. Это связано с тем, что на Солнце постоянно происходят новые вспышки, которые и становятся главной причиной магнитных бурь на Земле.

 

Магнитные бури в октябре 2025 — подробное расписание на месяц
Магнитные бури. Фото: shutterstock.com

Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие

Магнитные бури чаще всего дают о себе знать людям с хроническими заболеваниями. В такие дни возможны:

  • слабость и быстрая утомляемость;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • перепады давления;
  • проблемы со сном;
  • раздражительность;
  • снижение концентрации.

Даже у здоровых людей могут возникать колебания настроения или сонливость. Именно поэтому врачи советуют внимательнее прислушиваться к сигналам своего тела.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Чтобы магнитные бури прошли для вас без последствий:

  • соблюдайте режим сна и отдыха;
  • избегайте переутомления, стрессов и конфликтных ситуаций;
  • избегайте тяжелых физических нагрузок в дни геомагнитных возмущений;
  • пейте достаточно чистой воды для поддержания водно-солевого баланса;
  • ограничьте кофе, алкоголь, энергетики и сигареты;
  • включайте в рацион больше свежих овощей, зелени, рыбы и орехов;
  • чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте помещение;
  • контролируйте давление и принимайте необходимые лекарства по рекомендации врача.

Также делимся с вами, как уберечься от болезней и инфекций осенью.

погода здоровье магнитные бури октябрь прогнозы календарь
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
