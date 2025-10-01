Когда магнитные бури в октябре 2025 — подробный календарь опасных дат

Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

После неспокойного сентября, когда магнитные бури достигали небывалых уровней, октябрь 2025 года обещает быть более стабильным в геомагнитном плане. Но и без мощных геоштормов не обойдется. Несколько дат могут нанести вред метеозависимым, гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже здоровые отреагируют на колебания магнитного поля.

Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили расписание магнитных бурь на октябрь 2025 года.

Магнитные бури в октябре 2025 — подробное расписание на месяц

Интенсивность магнитных бурь оценивают по международной шкале, которая определяется Kp-индексом. Показатели варьируются от 0 до 9:

0-3 — геомагнитная обстановка остается спокойной;

4 — наблюдаются умеренные колебания;

5 и выше — начало или развитие магнитной бури, в том числе мощной.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2025:

1 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 2 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 3 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря ;

; 4 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 5 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 6 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 7 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 8 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 9 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 10 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 11 октября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

; 12 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря ;

; 13 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 14 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 15 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 16 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 17 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 18 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 19 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря ;

; 20 октября — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

; 21 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 22 октября — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 23 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 24 октября — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 25 октября — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря.

Отметим, специалисты пока подготовили прогноз только до 25 числа. Также стоит учитывать, что эти данные являются предварительными и в течение месяца могут корректироваться. Это связано с тем, что на Солнце постоянно происходят новые вспышки, которые и становятся главной причиной магнитных бурь на Земле.

Магнитные бури. Фото: shutterstock.com

Как магнитные бури влияют на здоровье и самочувствие

Магнитные бури чаще всего дают о себе знать людям с хроническими заболеваниями. В такие дни возможны:

слабость и быстрая утомляемость;

головная боль;

головокружение;

перепады давления;

проблемы со сном;

раздражительность;

снижение концентрации.

Даже у здоровых людей могут возникать колебания настроения или сонливость. Именно поэтому врачи советуют внимательнее прислушиваться к сигналам своего тела.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Чтобы магнитные бури прошли для вас без последствий:

соблюдайте режим сна и отдыха;

избегайте переутомления, стрессов и конфликтных ситуаций;

избегайте тяжелых физических нагрузок в дни геомагнитных возмущений;

пейте достаточно чистой воды для поддержания водно-солевого баланса;

ограничьте кофе, алкоголь, энергетики и сигареты;

включайте в рацион больше свежих овощей, зелени, рыбы и орехов;

чаще бывайте на свежем воздухе и проветривайте помещение;

контролируйте давление и принимайте необходимые лекарства по рекомендации врача.

Также делимся с вами, как уберечься от болезней и инфекций осенью.