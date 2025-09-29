Почему осенью люди больше болеют и как уберечься от инфекций — ответ врача

Девушка проверяет температуру. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Причиной вспышки гриппа и ОРВИ осенью является не холод, а то, что с наступлением прохладных дней люди меньше выходят на улицу и почти не проветривают помещения. Закрытое пространство — идеальная среда для инфекций, которые распространяются воздушно-капельным путем.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил иммунолог, детский инфекционист, кандидат медицинских наук Федор Лапий.

Почему осенью люди больше болеют

"Холод загоняет нас в каморку. Мы закрываем окна и меньше проветриваем помещения. Меньше находимся под солнечными лучами, а ультрафиолет оказывает губительное действие для многих возбудителей", — отметил врач.

Также он добавил, что осенью возобновляется учебный процесс, а тесные контакты в детских коллективах также являются благоприятным условием для распространения инфекций.

Как защититься от инфекции:

держать дистанцию в 1,5–3 метра, когда находишься в одном помещении с больным;

носить маску, если болеешь, и респиратор, если контактируешь с тем, кто уже заболел;

заботиться о чистоте рук, в частности пользоваться антисептиками;

поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

