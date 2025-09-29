Видео
Главная Медцентр Вспышка инфекций осенью — какая причина и как уберечься

Вспышка инфекций осенью — какая причина и как уберечься

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 21:10
Почему осенью люди больше болеют и как уберечься от инфекций — ответ врача
Девушка проверяет температуру. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Причиной вспышки гриппа и ОРВИ осенью является не холод, а то, что с наступлением прохладных дней люди меньше выходят на улицу и почти не проветривают помещения. Закрытое пространство — идеальная среда для инфекций, которые распространяются воздушно-капельным путем.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил иммунолог, детский инфекционист, кандидат медицинских наук Федор Лапий.

Читайте также:

Почему осенью люди больше болеют

"Холод загоняет нас в каморку. Мы закрываем окна и меньше проветриваем помещения. Меньше находимся под солнечными лучами, а ультрафиолет оказывает губительное действие для многих возбудителей", — отметил врач.

Также он добавил, что осенью возобновляется учебный процесс, а тесные контакты в детских коллективах также являются благоприятным условием для распространения инфекций.

Как защититься от инфекции:

  • держать дистанцию в 1,5–3 метра, когда находишься в одном помещении с больным;
  • носить маску, если болеешь, и респиратор, если контактируешь с тем, кто уже заболел;
  • заботиться о чистоте рук, в частности пользоваться антисептиками;
  • поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

Ранее врач-иммунолог объяснил, нужно ли вакцинироваться от COVID-19. По его словам, те вакцины, которые используются в Украине, эффективны.

Также мы сообщали, что в Украину доставили первую партию вакцин от гриппа. Это препарат корейского производства.

коронавирус осень ОРВИ грипп заболевания COVID
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
