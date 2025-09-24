Видео
Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине
Главная Медцентр Эпидсезон гриппа — в Украину завезли первые дозы вакцины

Эпидсезон гриппа — в Украину завезли первые дозы вакцины

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 13:12
В Украине разрешили первую партию вакцины против гриппа — где приобрести
Вакцинация. Фото: Pexels

В Украине первая партия вакцины против гриппа уже получила разрешение на использование. Как сообщила Гослекслужба, 76 тысяч доз препарата корейского производства успешно прошли государственный контроль качества и в ближайшее время поступят в продажу в аптеки и медицинские учреждения. 

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. 

Читайте также:

В украинские аптеки завозят вакцины от гриппа

Сейчас под контролем качества находится еще одна крупная партия - 100 667 доз французской вакцины против гриппа (серия 5DE86P1). После завершения лабораторных испытаний она также станет доступной для украинцев. В Минздраве отметили, что все вакцины, ввозимые в Украину, проходят обязательный лабораторный анализ, и только после положительного заключения могут применяться в медучреждениях или продаваться в аптеках.

Почему стоит вакцинироваться от гриппа

Специалисты напоминают, что грипп часто путают с простудой, однако течение этих заболеваний существенно отличается. Грипп обычно начинается внезапно с высокой температуры, а респираторные симптомы присоединяются позже. А вот COVID-19 имеют характерные респираторные проявления. Кроме того, при инфицировании коронавирусом может появиться сильная боль в мышцах, слабость и сильная усталость.

Простуда развивается постепенно и имеет более легкое течение. Характерные симптомы для простуды это першение в горле и насморк. Также может слегка повыситься температура, а также общая слабость.

В сезон эпидемий (ноябрь-декабрь) грипп может вызвать серьезные осложнения - от поражения сердца до проблем с легкими или почками.

Самым надежным способом профилактики является ежегодная вакцинация. Она не входит в перечень бесплатных прививок, однако рекомендована медиками. Стоит помнить, что прививка от гриппа не защищает от COVID-19 и наоборот, но обе вакцины можно вводить в один день или с минимальным интервалом.

Напомним, медики заметили стремительное распространение двух новых мутировавших штаммов коронавируса в мире.

Также Новини.LIVE писали о том, сколько смертей от COVID-19 зафиксировано в Украине и кто в группе риска.

вакцинация болезнь Украина грипп аптеки
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
