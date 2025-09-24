Відео
Епідсезон грипу — в Україну завезли перші дози вакцини

Епідсезон грипу — в Україну завезли перші дози вакцини

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 13:12
В Україні дозволили першу партію вакцини проти грипу — де придбати
Вакцинація. Фото: Pexels

В Україні перша партія вакцини проти грипу вже отримала дозвіл на використання. Як повідомила Держлікслужба, 76 тисяч доз препарату корейського виробництва успішно пройшли державний контроль якості та найближчим часом надійдуть у продаж до аптек і медичних закладів. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також:

В Українські аптеки завозять вакцини від грипу

Зараз під контролем якості перебуває ще одна велика партія — 100 667 доз французької вакцини проти грипу (серія 5DE86P1). Після завершення лабораторних випробувань вона також стане доступною для українців. У МОЗ наголосили, що усі вакцини, що ввозяться в Україну, проходять обов’язковий лабораторний аналіз, і лише після позитивного висновку можуть застосовуватись у медзакладах або продаватися в аптеках.

Чому варто вакцинуватися від грипу

Фахівці нагадують, що грип часто плутають із застудою, проте перебіг цих захворювань суттєво різниться. Грип зазвичай починається раптово з високої температури, а респіраторні симптоми приєднуються пізніше. А от COVID-19 мають характерні респіраторні прояви. Окрім того, при інфікуванні коронавірусом може з'явитися сильний біль в м'язах, слабкість та сильна втома.

Застуда розвивається поступово й має легший перебіг. Характерні симптоми для застуди це першіння в горлі та нежить. Також може злегка підвищитись температура, а також загальна слабкість.

У сезон епідемій (листопад-грудень) грип може викликати серйозні ускладнення — від ураження серця до проблем із легенями чи нирками.

Найнадійнішим способом профілактики є щорічна вакцинація. Вона не входить до переліку безоплатних щеплень, проте рекомендована медиками. Варто пам’ятати, що щеплення від грипу не захищає від COVID-19 і навпаки, але обидві вакцини можна вводити в один день або з мінімальним інтервалом.

Нагадаємо, медики помітили стрімке поширення двох нових мутованих штамів коронавірусу у світі. 

Також Новини.LIVE писали про те, скільки смертей від COVID-19 зафіксовано в Україні та хто в групі ризику. 

вакцинація хвороба Україна грип аптеки
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
