Чи були вакциновані українці, які померли від COVID-19 — МОЗ

Медики в лікарні. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні зафіксовано 19 летальних випадків внаслідок захворювання на коронавірус. Пацієнти мають низку спільних характеристик.

Такі дані журналістам Новини.LIVE надала Державна установа "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України".

Реклама

Читайте також:

Серед померлих від COVID-19 немає вакцинованих

За даними "Центру громадського здоров’я МОЗ України", померлі пацієнти внаслідок ускладнень мали спільні характеристики. Станом на 24 серпня в країні зафіксували 19 летальних випадків.

Спільні ознаки:

жоден з пацієнтів не вакцинувався проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців,

вік — старше 46 років,

більшість — чоловіки (73,7%),

мали супутні захворювання: серцево-судинні, хвороби легень, цукровий діабет тощо (90%).

Найбільше летальних випадків серед пацієнтів із позитивним результатом на COVID-19 зареєстровано в Дніпропетровській області — 7 випадків.

Нагадаємо, що в країні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус. Також ми розповідали, чи готова Одеса до спалаху вірусу.