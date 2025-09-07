Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Померлі від COVID-19 переважно чоловіки — хто у зоні ризику

Померлі від COVID-19 переважно чоловіки — хто у зоні ризику

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 06:45
Чи були вакциновані українці, які померли від COVID-19 — МОЗ
Медики в лікарні. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні зафіксовано 19 летальних випадків внаслідок захворювання на коронавірус. Пацієнти мають низку спільних характеристик.

Такі дані журналістам Новини.LIVE надала Державна установа "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України".

Реклама
Читайте також:

Серед померлих від COVID-19 немає вакцинованих

За даними "Центру громадського здоров’я МОЗ України", померлі пацієнти внаслідок ускладнень мали спільні характеристики. Станом на 24 серпня в країні зафіксували 19 летальних випадків. 

Спільні ознаки:

  • жоден з пацієнтів не вакцинувався проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців,
  • вік — старше 46 років,
  • більшість — чоловіки (73,7%),
  • мали супутні захворювання: серцево-судинні, хвороби легень, цукровий діабет тощо (90%).

Найбільше летальних випадків серед пацієнтів із позитивним результатом на COVID-19 зареєстровано в Дніпропетровській області — 7 випадків.

Нагадаємо, що в країні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус. Також ми розповідали, чи готова Одеса до спалаху вірусу.

коронавірус хвороба Україна захворювання COVID
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації