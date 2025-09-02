В Україні різко зросла захворюваність на COVID-19 — нові дані

Вакцинація від Covid-19. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

В Україні з 25 до 31 серпня зросла кількість хворих на Covid-19. Відомо, що кількість громадян із позитивними результатами становила 10 622 людини — більше на 46,2% порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоровʼя МОЗ України.

Захворюваність на Covid-19 в Україні

За тиждень було зареєстровано 14 летальних випадків серед людей із позитивним результатом на SARS-CoV-2.

Водночас, якщо порівнювати з 2024 роком, то наразі хворих менше.

"Якщо порівнювати з епідситуацією за 2024 рік, то за чотири тижні 2025 року з 4 до 31 серпня зареєстровано у два рази менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік: 22 627 проти 45 500 випадків відповідно", — йдеться у повідомленні.

З огляду на зростання кількості позитивних тестів на SARS-CoV-2 серед досліджень респіраторних інфекцій, за даними закладів охорони здоров’я МОЗ України, у найближчі тижні прогнозується подальше збільшення випадків із підтвердженим COVID-19.

Нові штами

За результатами секвенування позитивних клінічних зразків, в Україні зафіксовано три випадки інфікування субваріантом на Німбус та 125 на Стратус.

Наразі немає ознак, що вони спричиняють тяжчий перебіг хвороби.

"Вакцинація залишається найефективнішим способом захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. В Україні вона безоплатна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що нового локдауну в Україні через коронавірус очікувати не варто.

Водночас в Івано-Франківській центральній міській лікарні відновили масковий режим та закликали користуватися антисептиками.