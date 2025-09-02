Видео
В Украине резко возросла заболеваемость Covid-19 — что известно

В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 — что известно

Дата публикации 2 сентября 2025 11:30
В Украине резко возросла заболеваемость COVID-19 — новые данные
Вакцинация от Covid-19. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

В Украине с 25 по 31 августа выросло количество больных Covid-19. Известно, что количество граждан с положительными результатами составило 10 622 человека — больше на 46,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Заболеваемость Covid-19 в Украине

За неделю было зарегистрировано 14 летальных случаев среди людей с положительным результатом на SARS-CoV-2.

В то же время если сравнивать с 2024 годом, то сейчас больных меньше.

"Если сравнивать с эпидситуацией за 2024 год, то за четыре недели 2025 года с 4 по 31 августа зарегистрировано в два раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период прошлого года: 22 627 против 45 500 случаев соответственно", — говорится в сообщении.

Учитывая рост количества положительных тестов на SARS-CoV-2 среди исследований респираторных инфекций, по данным учреждений здравоохранения МОЗ Украины, в ближайшие недели прогнозируется дальнейшее увеличение случаев с подтвержденным COVID-19.

Новые штаммы

По результатам секвенирования положительных клинических образцов, в Украине зафиксировано три случая инфицирования субвариантом на Нимбус и 125 на Стратус.

Пока нет признаков, что они вызывают более тяжелое течение болезни.

"Вакцинация остается самым эффективным способом защититься от любого варианта COVID-19. В Украине она бесплатная", — говорится в сообщении.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что нового локдауна в Украине из-за коронавируса ожидать не стоит.

В то же время в Ивано-Франковской центральной городской больнице восстановили масочный режим и призвали пользоваться антисептиками.

