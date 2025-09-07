Были ли вакцинированы украинцы, умершие от COVID-19 — Минздрав

Умершие от COVID-19 преимущественно мужчины — кто в зоне риска
В Украине зафиксировано 19 летальных случаев в результате заболевания коронавирусом. Пациенты имеют ряд общих характеристик.
Такие данные журналистам Новини.LIVE предоставило Государственное учреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".
Среди умерших от COVID-19 нет вакцинированных
По данным "Центра общественного здоровья Минздрава Украины", умершие пациенты в результате осложнений имели общие характеристики. На 24 августа в стране зафиксировали 19 летальных случаев.
Общие признаки:
- ни один из пациентов не вакцинировался против COVID-19 в течение последних 12 месяцев,
- возраст — старше 46 лет,
- большинство — мужчины (73,7%),
- имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, болезни легких, сахарный диабет и т.д. (90%).
Больше всего летальных случаев среди пациентов с положительным результатом на COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области — 7 случаев.
Напомним, что в стране резко увеличилось количество больных коронавирусом. Также мы рассказывали, готова ли Одесса к вспышке вируса.
Читайте Новини.LIVE!