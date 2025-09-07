Были ли вакцинированы украинцы, умершие от COVID-19 — Минздрав

Медики в больнице. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине зафиксировано 19 летальных случаев в результате заболевания коронавирусом. Пациенты имеют ряд общих характеристик.

Такие данные журналистам Новини.LIVE предоставило Государственное учреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

По данным "Центра общественного здоровья Минздрава Украины", умершие пациенты в результате осложнений имели общие характеристики. На 24 августа в стране зафиксировали 19 летальных случаев.

Общие признаки:

ни один из пациентов не вакцинировался против COVID-19 в течение последних 12 месяцев,

возраст — старше 46 лет,

большинство — мужчины (73,7%),

имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, болезни легких, сахарный диабет и т.д. (90%).

Больше всего летальных случаев среди пациентов с положительным результатом на COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области — 7 случаев.

Напомним, что в стране резко увеличилось количество больных коронавирусом. Также мы рассказывали, готова ли Одесса к вспышке вируса.