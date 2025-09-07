Видео
Умершие от COVID-19 преимущественно мужчины — кто в зоне риска

Умершие от COVID-19 преимущественно мужчины — кто в зоне риска

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 06:45
Были ли вакцинированы украинцы, умершие от COVID-19 — Минздрав
Медики в больнице. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине зафиксировано 19 летальных случаев в результате заболевания коронавирусом. Пациенты имеют ряд общих характеристик.

Такие данные журналистам Новини.LIVE предоставило Государственное учреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

Среди умерших от COVID-19 нет вакцинированных

По данным "Центра общественного здоровья Минздрава Украины", умершие пациенты в результате осложнений имели общие характеристики. На 24 августа в стране зафиксировали 19 летальных случаев.

Общие признаки:

  • ни один из пациентов не вакцинировался против COVID-19 в течение последних 12 месяцев,
  • возраст — старше 46 лет,
  • большинство — мужчины (73,7%),
  • имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, болезни легких, сахарный диабет и т.д. (90%).

Больше всего летальных случаев среди пациентов с положительным результатом на COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области — 7 случаев.

Напомним, что в стране резко увеличилось количество больных коронавирусом. Также мы рассказывали, готова ли Одесса к вспышке вируса.

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
