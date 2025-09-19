Нові штами COVID-19 Nimbus і Stratus — які симптоми при зараженні

Термометр. Фото: Pexels

У 2025 році у світі активно поширюються нові варіанти хвороби COVID-19 під назвами "Nimbus" та "Stratus". Хоча вони не є агресивнішими за попередні штами мутації коронавірусу, їхня поява призвела до зростання кількості інфікованих у різних країнах.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів лікар-методист ЦОЗ ДКВС, інфекціоніст та епідеміолог Олексій Швед.

Коронавірус став іще швидше розповсюджуватися

За його словами, наразі експерти не фіксують появи абсолютно нових штамів, однак зазначені варіанти демонструють тенденцію до швидкого розповсюдження.

"Nimbus" швидко набирає частку серед секвенованих зразків (зі 2,5% до 10 – 11% за кілька тижнів у деяких регіонах), що свідчить про його здатність швидше розповсюджуватися", — сказав Швед.

Які симптоми виникають при зараженні

Клінічна картина COVID-19 у 2025 році залишається подібною до більшості респіраторних інфекцій: пацієнти найчастіше скаржаться на кашель, закладеність носа, головний біль та загальну слабкість. Водночас Nimbus відрізняється тим, що частіше викликає сильний біль у горлі та шлунково-кишкові розлади, тоді як Stratus проявляється захриплістю та зміною тембру голосу.

Швед наголосив, що діти зазвичай переносять інфекцію легко, проте літні люди та пацієнти із хронічними хворобами, такими як цукровий діабет, гіпертонія, ожиріння, онкологічні чи ниркові патології, залишаються у групі високого ризику через ймовірність тяжких ускладнень.

Нагадаємо, в Україні помітили різку тенденцію до зниження випадків смертності від коронавірусу. Втім дослідники помітили іншу особливість.

Тим часом лікарі фіксують в Україні появу нової невідомої хвороби, яка не спричинена ані грипом, ані коронавірусом.