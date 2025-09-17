Тарас Жиравецький повідомив про нове захворювання - що відомо

Нежить у жінки. Фото: depositphotos

В Україні поширюється нова інфекція. Її симптоми нагадують алергію, проте лікарі не знають, що це.

Про це розповів лікар Тарас Жиравецький у Facebook у четвер, 17 вересня.

Симптоми нового захворювання

"Зараз по Україні шириться нова інфекція, яку ми не можемо ідентифікувати, але це не ковід і не грип", — йдеться в повідомленні.

Першими ознаками захворювання є легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів.

За 3-4 дні приєднується бактерійна інфекція з підняттям температури та посиленням інтоксикації в організмі.

Лікар радить зробити швидкий тест на Covid-19, щоб виключити це захворювання. Проте якщо симптоми не проходять через 3-4 дні, необхідно зробити наступні аналізи:

загальний аналіз крові;

ІgE загальний;

ЦРП (ц реактивний протеїн);

залізо.

Якщо ж ЦРП виявиться більше, ніж п'ять одиниць, то лікар має подумати про призначення антибіотику.

"Низьке залізо часто є непрямою ознакою приєднання бактерійної інфекції. Високий igE загальний може вказувати на те що пацієнт алергік або може мати токсокароз або інші паразитози. В загальному крові також лікар може оцінити ймовірність приєднання бактерійної інфекції по лейкоцитарній формулі крові. З аналізами діагностувати та лікувати часом таки легше!", — написав лікар.

