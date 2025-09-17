Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
Україною шириться нове невідоме захворювання — які симптоми

Дата публікації: 17 вересня 2025 12:52
Тарас Жиравецький повідомив про нове захворювання - що відомо
Нежить у жінки. Фото: depositphotos

В Україні поширюється нова інфекція. Її симптоми нагадують алергію, проте лікарі не знають, що це.

Про це розповів лікар Тарас Жиравецький у Facebook у четвер, 17 вересня.

Читайте також:

Симптоми нового захворювання

"Зараз по Україні шириться нова інфекція, яку ми не можемо ідентифікувати, але це не ковід і не грип", — йдеться в повідомленні.

Першими ознаками захворювання є легке підвищення температури до 37,1°C, сильно закладений ніс та кашель, який з’являється через кілька днів.

За 3-4 дні приєднується бактерійна інфекція з підняттям температури та посиленням інтоксикації в організмі.

Лікар радить зробити швидкий тест на Covid-19, щоб виключити це захворювання. Проте якщо симптоми не проходять через 3-4 дні, необхідно зробити наступні аналізи:

  • загальний аналіз крові;
  • ІgE загальний;
  • ЦРП (ц реактивний протеїн);
  • залізо.

Якщо ж ЦРП виявиться більше, ніж п'ять одиниць, то лікар має подумати про призначення антибіотику.

"Низьке залізо часто є непрямою ознакою приєднання бактерійної інфекції. Високий igE загальний може вказувати на те що пацієнт алергік або може мати токсокароз або інші паразитози. В загальному крові також лікар може оцінити ймовірність приєднання бактерійної інфекції по лейкоцитарній формулі крові. З аналізами діагностувати та лікувати часом таки легше!", — написав лікар.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині виявили рідкісну хворобуРизик заразитися нею найбільший під час відпочинку, риболовлі, роботи на природі. 

Також повідомлялося, що смертність від коронавірусу в Україні скоротилась на 90%. 

здоров'я грип захворювання алергія COVID
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
