Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
По Украине распространяется неизвестное заболевание — симптомы

По Украине распространяется неизвестное заболевание — симптомы

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:52
Тарас Жиравецкий сообщил о новом заболевании - что известно
Насморк у женщины. Фото: depositphotos

В Украине распространяется новая инфекция. Ее симптомы напоминают аллергию, однако врачи не знают, что это.

Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в Facebook в четверг, 17 сентября.

Читайте также:

Симптомы нового заболевания

"Сейчас по Украине распространяется новая инфекция, которую мы не можем идентифицировать, но это не ковид и не грипп", — говорится в сообщении.

Первыми признаками заболевания является легкое повышение температуры до 37,1°C, сильно заложенный нос и кашель, который появляется через несколько дней.

За 3-4 дня присоединяется бактериальная инфекция с поднятием температуры и усилением интоксикации в организме.

Врач советует сделать быстрый тест на Covid-19, чтобы исключить это заболевание. Однако если симптомы не проходят через 3-4 дня, необходимо сделать следующие анализы:

  • общий анализ крови;
  • IgE общий;
  • ЦРП (ц реактивный протеин);
  • железо.

Если же ЦРП окажется больше, чем пять единиц, то врач должен подумать о назначении антибиотика.

"Низкое железо часто является косвенным признаком присоединения бактериальной инфекции. Высокий igE общий может указывать на то, что пациент аллергик или может иметь токсокароз или другие паразитозы. В общем крови также врач может оценить вероятность присоединения бактериальной инфекции по лейкоцитарной формуле крови. С анализами диагностировать и лечить порой таки легче!", — написал врач.

Напомним, недавно на Львовщине обнаружили редкую болезнь. Риск заразиться ею наибольший во время отдыха, рыбалки, работы на природе.

Также сообщалось, что смертность от коронавируса в Украине сократилась на 90%.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
