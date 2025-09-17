Тарас Жиравецкий сообщил о новом заболевании - что известно

По Украине распространяется неизвестное заболевание — симптомы
В Украине распространяется новая инфекция. Ее симптомы напоминают аллергию, однако врачи не знают, что это.
Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в Facebook в четверг, 17 сентября.
Симптомы нового заболевания
"Сейчас по Украине распространяется новая инфекция, которую мы не можем идентифицировать, но это не ковид и не грипп", — говорится в сообщении.
Первыми признаками заболевания является легкое повышение температуры до 37,1°C, сильно заложенный нос и кашель, который появляется через несколько дней.
За 3-4 дня присоединяется бактериальная инфекция с поднятием температуры и усилением интоксикации в организме.
Врач советует сделать быстрый тест на Covid-19, чтобы исключить это заболевание. Однако если симптомы не проходят через 3-4 дня, необходимо сделать следующие анализы:
- общий анализ крови;
- IgE общий;
- ЦРП (ц реактивный протеин);
- железо.
Если же ЦРП окажется больше, чем пять единиц, то врач должен подумать о назначении антибиотика.
"Низкое железо часто является косвенным признаком присоединения бактериальной инфекции. Высокий igE общий может указывать на то, что пациент аллергик или может иметь токсокароз или другие паразитозы. В общем крови также врач может оценить вероятность присоединения бактериальной инфекции по лейкоцитарной формуле крови. С анализами диагностировать и лечить порой таки легче!", — написал врач.
Напомним, недавно на Львовщине обнаружили редкую болезнь. Риск заразиться ею наибольший во время отдыха, рыбалки, работы на природе.
Также сообщалось, что смертность от коронавируса в Украине сократилась на 90%.
Читайте Новини.LIVE!