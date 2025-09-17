Тарас Жиравецкий сообщил о новом заболевании - что известно

Насморк у женщины. Фото: depositphotos

В Украине распространяется новая инфекция. Ее симптомы напоминают аллергию, однако врачи не знают, что это.

Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в Facebook в четверг, 17 сентября.

Симптомы нового заболевания

"Сейчас по Украине распространяется новая инфекция, которую мы не можем идентифицировать, но это не ковид и не грипп", — говорится в сообщении.

Первыми признаками заболевания является легкое повышение температуры до 37,1°C, сильно заложенный нос и кашель, который появляется через несколько дней.

За 3-4 дня присоединяется бактериальная инфекция с поднятием температуры и усилением интоксикации в организме.

Врач советует сделать быстрый тест на Covid-19, чтобы исключить это заболевание. Однако если симптомы не проходят через 3-4 дня, необходимо сделать следующие анализы:

общий анализ крови;

IgE общий;

ЦРП (ц реактивный протеин);

железо.

Если же ЦРП окажется больше, чем пять единиц, то врач должен подумать о назначении антибиотика.

"Низкое железо часто является косвенным признаком присоединения бактериальной инфекции. Высокий igE общий может указывать на то, что пациент аллергик или может иметь токсокароз или другие паразитозы. В общем крови также врач может оценить вероятность присоединения бактериальной инфекции по лейкоцитарной формуле крови. С анализами диагностировать и лечить порой таки легче!", — написал врач.

