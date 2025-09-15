Лептоспіроз на Львівщині — з початку року зафіксували 15 випадків

На Львівщині виявили рідкісну хворобу — пацієнт в лікарні
У 58-річного жителя Самбірського району у Львівській області виявили лептоспіроз. Зараз він перебуває у важкому стані в реанімації.
Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Лептоспіроз на Львівщині
У центрі розповіли, що 10 вересня до реанімації з підозрою на лептоспіроз потрапив 58-річний чоловік. Він звернувся по медичну допомогу із симптомами: нудота, болі в ногах, жовтяниця, зменшення кількості сечі.
"Хворий госпіталізований в КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" у відділення інтенсивної терапії з попереднім діагнозом "лептоспіроз". Стан пацієнта важкий. Йому в стаціонарі надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від початку 2025 року зафіксовано вже 15 випадків лептоспірозу. На жаль, один з них — летальний.
Що таке лептоспіроз
Лептоспіроз — небезпечна інфекційна хвороба, спричинена бактерією Leptospira. Ризик заразитися найбільший під час відпочинку, риболовлі, роботи на природі. Саме в цю пору зростає ризик інфікування лептоспірозом, оскільки із сечею гризунів або інших тварин збудник потрапляє у воду, ґрунт чи на харчові продукти.
Де можна заразитися:
- під час купання або риболовлі у заражених водоймах,
- при сінокосі у місцевостях з підвищеною вологістю,
- під час обробки риби, догляду за хворими чи інфікованими тваринами.
Зазначається, що найбільший збудник — бактерія Leptospira, яка потрапляє в організм навіть через мікропошкодження шкіри та слизових оболонок. Однак людина не передає лептоспіроз іншим людям.
Як розпізнати лептоспіроз
Симптоми лептоспірозу схожі на грип або COVID-19:
- висока температура,
- озноб,
- головний біль,
- сильний біль у литкових м'язах,
- нудота, блювання, діарея,
- жовтяниця,
- почервоніння очей.
Якщо ви мали контакт з потенційно зараженою водою або ж тваринами, негайно зверніться до лікаря.
Як вберегтися від лептоспірозу
Аби зменшити ризики захворювання на лептоспіроз, варто дотримуватись кількох простих правил:
- уникати небезпечних водойм: не купайтеся й не ловіть рибу у місцях, де можуть бути інфіковані тварини (особливо біля водопою худоби);
- захищати шкіру: використовуйте захисний одяг і рукавички під час риболовлі, купання, роботи з вологим ґрунтом;
- дотримуватися гігієни: мийте руки з милом після контакту з тваринами, ґрунтом, овочами та ретельно мийте овочі та фрукти перед споживанням;
- захищати продукти й питну воду від мишовидних гризунів;
- проводити дератизацію — винищення щурів і мишей;
- вакцинувати тварин — як домашніх, так і сільськогосподарських.
