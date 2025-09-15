Лептоспіроз на Львівщині — з початку року зафіксували 15 випадків

Пацієнт в лікарні. Ілюстративне фото: depositphotos.com

У 58-річного жителя Самбірського району у Львівській області виявили лептоспіроз. Зараз він перебуває у важкому стані в реанімації.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Реклама

Читайте також:

Лептоспіроз на Львівщині

У центрі розповіли, що 10 вересня до реанімації з підозрою на лептоспіроз потрапив 58-річний чоловік. Він звернувся по медичну допомогу із симптомами: нудота, болі в ногах, жовтяниця, зменшення кількості сечі.

"Хворий госпіталізований в КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" у відділення інтенсивної терапії з попереднім діагнозом "лептоспіроз". Стан пацієнта важкий. Йому в стаціонарі надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку 2025 року зафіксовано вже 15 випадків лептоспірозу. На жаль, один з них — летальний.

Що таке лептоспіроз

Лептоспіроз — небезпечна інфекційна хвороба, спричинена бактерією Leptospira. Ризик заразитися найбільший під час відпочинку, риболовлі, роботи на природі. Саме в цю пору зростає ризик інфікування лептоспірозом, оскільки із сечею гризунів або інших тварин збудник потрапляє у воду, ґрунт чи на харчові продукти.

Де можна заразитися:

під час купання або риболовлі у заражених водоймах,

при сінокосі у місцевостях з підвищеною вологістю,

під час обробки риби, догляду за хворими чи інфікованими тваринами.

Зазначається, що найбільший збудник — бактерія Leptospira, яка потрапляє в організм навіть через мікропошкодження шкіри та слизових оболонок. Однак людина не передає лептоспіроз іншим людям.

Як розпізнати лептоспіроз

Симптоми лептоспірозу схожі на грип або COVID-19:

висока температура,

озноб,

головний біль,

сильний біль у литкових м'язах,

нудота, блювання, діарея,

жовтяниця,

почервоніння очей.

Якщо ви мали контакт з потенційно зараженою водою або ж тваринами, негайно зверніться до лікаря.

Як вберегтися від лептоспірозу

Аби зменшити ризики захворювання на лептоспіроз, варто дотримуватись кількох простих правил:

уникати небезпечних водойм: не купайтеся й не ловіть рибу у місцях, де можуть бути інфіковані тварини (особливо біля водопою худоби);

захищати шкіру: використовуйте захисний одяг і рукавички під час риболовлі, купання, роботи з вологим ґрунтом;

дотримуватися гігієни: мийте руки з милом після контакту з тваринами, ґрунтом, овочами та ретельно мийте овочі та фрукти перед споживанням;

захищати продукти й питну воду від мишовидних гризунів;

проводити дератизацію — винищення щурів і мишей;

вакцинувати тварин — як домашніх, так і сільськогосподарських.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині виявили ботулізм. Це вже сьомий випадок з початку 2025 року.

Також ми писали, що в Україні зафіксовано 50 укусів змій. Найбільше подібних випадків трапилось у Львівській області.