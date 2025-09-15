Відео
На Львівщині виявили рідкісну хворобу — пацієнт в лікарні

На Львівщині виявили рідкісну хворобу — пацієнт в лікарні

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 13:00
Лептоспіроз на Львівщині — з початку року зафіксували 15 випадків
Пацієнт в лікарні. Ілюстративне фото: depositphotos.com

У 58-річного жителя Самбірського району у Львівській області виявили лептоспіроз. Зараз він перебуває у важкому стані в реанімації.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб

Читайте також:

Лептоспіроз на Львівщині

У центрі розповіли, що 10 вересня до реанімації з підозрою на лептоспіроз потрапив 58-річний чоловік. Він звернувся по медичну допомогу із симптомами: нудота, болі в ногах, жовтяниця, зменшення кількості сечі. 

"Хворий госпіталізований в КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" у відділення інтенсивної терапії з попереднім діагнозом "лептоспіроз". Стан пацієнта важкий. Йому в стаціонарі надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку 2025 року зафіксовано вже 15 випадків лептоспірозу. На жаль, один з них — летальний.

Що таке лептоспіроз

Лептоспіроз — небезпечна інфекційна хвороба, спричинена бактерією Leptospira. Ризик заразитися найбільший під час відпочинку, риболовлі, роботи на природі. Саме в цю пору зростає ризик інфікування лептоспірозом, оскільки із сечею гризунів або інших тварин збудник потрапляє у воду, ґрунт чи на харчові продукти.

Де можна заразитися:

  • під час купання або риболовлі у заражених водоймах,
  • при сінокосі у місцевостях з підвищеною вологістю,
  • під час обробки риби, догляду за хворими чи інфікованими тваринами.

Зазначається, що найбільший збудник — бактерія Leptospira, яка потрапляє в організм навіть через мікропошкодження шкіри та слизових оболонок. Однак людина не передає лептоспіроз іншим людям.

Як розпізнати лептоспіроз

Симптоми лептоспірозу схожі на грип або COVID-19:

  • висока температура,
  • озноб,
  • головний біль,
  • сильний біль у литкових м'язах,
  • нудота, блювання, діарея,
  • жовтяниця,
  • почервоніння очей.

Якщо ви мали контакт з потенційно зараженою водою або ж тваринами, негайно зверніться до лікаря. 

Як вберегтися від лептоспірозу

Аби зменшити ризики захворювання на лептоспіроз, варто дотримуватись кількох простих правил:

  • уникати небезпечних водойм: не купайтеся й не ловіть рибу у місцях, де можуть бути інфіковані тварини (особливо біля водопою худоби);
  • захищати шкіру: використовуйте захисний одяг і рукавички під час риболовлі, купання, роботи з вологим ґрунтом;
  • дотримуватися гігієни: мийте руки з милом після контакту з тваринами, ґрунтом, овочами та ретельно мийте овочі та фрукти перед споживанням;
  • захищати продукти й питну воду від мишовидних гризунів;
  • проводити дератизацію — винищення щурів і мишей;
  • вакцинувати тварин — як домашніх, так і сільськогосподарських.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині виявили ботулізм. Це вже сьомий випадок з початку 2025 року. 

Також ми писали, що в Україні зафіксовано 50 укусів змій. Найбільше подібних випадків трапилось у Львівській області. 

здоров'я Львівська область захворювання лептоспіроз лікарня
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
