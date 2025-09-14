Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр В Україні зафіксовано 50 укусів змій — в яких областях найбільше

В Україні зафіксовано 50 укусів змій — в яких областях найбільше

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 18:28
В Україні за пʼять місяців зафіксовано 50 укусів змій
Змія. Фото: Pixabay

В Україні з квітня по серпень зафіксовано 50 укусів змій. Потерпілі звернулися за медичною допомогою. Відомо, що це на 18 випадків менше, ніж за такий самий період минулого року.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоровʼя України у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Укуси змій в Україні

Серед 50 постраждалих від укусів змій є 15 дітей. Укуси зафіксовано в таких областях:

  • Львівська — 31 випадок;
  • Полтавська — девʼять випадків;
  • Житомирська — вісім випадків;
  • Закарпатська — один випадок;
  • Кіровоградська — один випадок.

Змій можна побачити у болотах, на густо зарослих берегах річок і озер, а також у гірських, степових чи лісових місцевостях.

Як убезпечити себе від змій:

  • йдучи на природу, надягайте міцні штани та заправляйте їх у високі черевики;
  • перш ніж сідати на камінь, колоду або хмиз, постукайте по них палицею — це може налякати змію та змусити її залишити схованку;
  • якщо ви побачили змію — не робіть різких рухів і дайте їй спокійно відповзти.
null
Допис Центру громадського здоровʼя України. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, як захистити себе від укусу отруйної змії.

А у серпні в Дніпропетровській області чоловіка вкусила гадюка. Його оперативно доставили до лікарні.

лікарні Україна змії укус змія
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації