В Україні за пʼять місяців зафіксовано 50 укусів змій

В Україні з квітня по серпень зафіксовано 50 укусів змій. Потерпілі звернулися за медичною допомогою. Відомо, що це на 18 випадків менше, ніж за такий самий період минулого року.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоровʼя України у Facebook.

Укуси змій в Україні

Серед 50 постраждалих від укусів змій є 15 дітей. Укуси зафіксовано в таких областях:

Львівська — 31 випадок;

Полтавська — девʼять випадків;

Житомирська — вісім випадків;

Закарпатська — один випадок;

Кіровоградська — один випадок.

Змій можна побачити у болотах, на густо зарослих берегах річок і озер, а також у гірських, степових чи лісових місцевостях.

Як убезпечити себе від змій:

йдучи на природу, надягайте міцні штани та заправляйте їх у високі черевики;

перш ніж сідати на камінь, колоду або хмиз, постукайте по них палицею — це може налякати змію та змусити її залишити схованку;

якщо ви побачили змію — не робіть різких рухів і дайте їй спокійно відповзти.

А у серпні в Дніпропетровській області чоловіка вкусила гадюка. Його оперативно доставили до лікарні.