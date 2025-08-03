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Головна Медцентр На Дніпропетровщині гадюка вкусила чоловіка — які наслідки

На Дніпропетровщині гадюка вкусила чоловіка — які наслідки

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Дата публікації: 3 серпня 2025 12:48
На Дніпропетровщині чоловіка вкусила гадюка — медики двічі рятували йому життя
Місце укусу. Фото: Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини

На Блакитних озерах в селі Єлизаветівка Дніпропетровської області чоловіка вкусила гадюка. Медики двічі рятували його життя.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини у Telegram.

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Укус гадюки на Дніпропетровщині

Інцидент стався 30 липня під час відпочинку біля води. Змія, яка за описом схожа на гадюку, вкусила 37-річного чоловіка.

Укус змії на Дніпропетровщині
Набряк після укусу змії. Фото: Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини

На виклик виїхали медики, які виявили потерпілого в свідомості. Він скаржився на біль в місці укусу, нудоту та запаморочення.

"На шкірі дистальної фаланги 1 пальця лівої кисті — укушена рана у вигляді двох крапок та локальний набряк м'яких тканин фаланги", — йдеться у повідомленні.

Крім того, додатковим обтяжуючим фактором стало вживання алкоголю під час відпочинку. Медики негайно надали допомогу за протоколом та наполягали на госпіталізації, однак пацієнт категорично відмовився.

Згодом стан чоловіка погіршився: набряк наростав та прогресувала слабкість. Внаслідок цього він знову викликав швидку медичну допомогу.

Медики швидкої допомоги
Медики. Фото: Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини

"На повторний виклик виїхала та ж бригада. Постраждалому знову надали медикаментозну допомогу та під моніторингом життєвих показників доставили до Камʼянської міської лікарні швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Які змії є в Дніпропетровській області

На території Дніпропетровщини є дві отруйні змії:

  • гадюка звичайна;
  • гадюка степова.

Вони можуть становити загрозу для життя та потребують негайної медичної допомоги у разі укусу.

Поради від медиків

У Дніпропетровському обласному центрі екстреної медицини закликали не зволікати при укусах змій та негайно звертатися до медичного закладу або телефонувати на "103".

"Яд гадюки є потенційно смертельно небезпечним, особливо при несвоєчасному наданні допомоги, вживанні алкоголю або наявності хронічних захворювань", — йдеться у повідомленні.

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Допис Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали корисні поради, як захистити себе від укусу отруйної змії.

Раніше лікарка заявила, що ноги найчастіше стають мішенню для змій, тому важливо обирати високе взуття та щільні довгі штани, якщо плануєте йти у похід.

відпочинок медики змії Дніпропетровська область укус гадюка
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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