Що робити, якщо зустріли гадюку на шляху — як уникнути укусу і як врятуватися, поради

Гадюка в наближеному масштабі в лісі. Фото: Acasa.ro

Влітку багато людей люблять подорожувати, але ця подорож може закінчитися отруйним укусом гадюк. Щоб цього не сталося, дізнайтеся, що потрібно робити, якщо на шляху з’явилася ця змія, як уникнути небажаної зустрічі та як вчинити, якщо вона вже вас вкусила, щоб не отруїтися.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Літо — це період прогулянок лісом, подорожей у гори та влаштування пікніків на свіжому повітрі. Але природа "диктує свої правила", адже на ній можна зустріти небажаних "гостей" у вигляді гадюк. Причому зустріти їх можна не тільки в глушині, а й на туристичних маршрутах.

Якщо ви не хочете постраждати від отруйної змії, вам варто знати певні правила поводження з нею.

Велика гадюка в лісі. Фото: Pinterest

Що робити під час зустрічі з гадюкою

Запам’ятайте, що гадюка нападає першою тільки у тому випадку, якщо ви її зачепите. Тому якщо ви її побачили, не робіть різких рухів, не намагайтеся її вбити або прогнати. У цій ситуації зупиніться і повільно йдіть назад, не розвертаючись до змії спиною.

Як можна не натрапити на гадюку під час відпочинку

Якщо ви не хочете зустрітися з гадюкою на відпочинку, перш, ніж сідати або лягати на траву, уважно її обстежте. Також пересувайтеся лише протоптаним шляхом, не заглядайте в кущі та не засовуйте руки в дупла або під каміння.

Якщо ви йдете кудись в похід чи на природу, обов’язково одягайте щільне взуття поверх довгих штанів. А якщо ви йдете групою, говоріть голосно, адже гадюка почує вібрації і не захоче вас чіпати.

Що робити, якщо напала гадюка

Якщо ви все ж таки постраждали від нападу гадюки, намагайтеся знерухомити кінцівку, не відсмоктуйте отруту і не прикладайте лід. Одразу ж викликайте швидку допомогу або намагайтеся якнайшвидше дістатися до медпункту.

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