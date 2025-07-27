Что делать, если встретили гадюку на пути — как избежать укуса и как спастись, советы

Гадюка в приближенном масштабе в лесу. Фото: Acasa.ro

Летом многие люди любят путешествовать, но это путешествие может закончиться ядовитым укусом гадюк. Чтобы этого не произошло, узнайте, что нужно делать, если на пути появилась эта змея, как избежать нежелательной встречи и как поступить, если она уже вас укусила, чтобы не отравиться.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Лето — это период прогулок по лесу, путешествий в горы и устраивания пикников на свежем воздухе. Но природа "диктует свои правила", ведь на ней можно встретить нежелательных "гостей" в виде гадюк. Причем, встретить их можно не только в глуши, но и на туристических маршрутах.

Если вы не хотите пострадать от ядовитой змеи, вам стоит знать определенные правила обращения с ней.

Большая гадюка в лесу. Фото: Pinterest

Что делать при встрече с гадюкой

Запомните, что гадюка нападает первой только в том случае, если вы ее зацепите. Поэтому если вы ее увидели, не делайте резких движений, не пытайтесь ее убить или прогнать. В этой ситуации остановитесь и медленно идите назад, не разворачиваясь к змее спиной.

Как можно не наткнуться на гадюку во время отдыха

Если вы не хотите встретиться с гадюкой на отдыхе, прежде, чем садиться или ложиться на траву, внимательно ее обследуйте. Также передвигайтесь только протоптанным путем, не заглядывайте в кусты и не засовывайте руки в дупла или под камни.

Если вы идете куда-то в поход или на природу, обязательно надевайте плотную обувь поверх длинных брюк. А если вы идете группой, говорите громко, ведь гадюка услышит вибрации и не захочет вас трогать.

Что делать, если напала гадюка

Если вы все же пострадали от нападения гадюки, старайтесь обездвижить конечность, не отсасывайте яд и не прикладывайте лед. Сразу же вызывайте скорую помощь или старайтесь как можно быстрее добраться до медпункта.

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