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Главная Медцентр На Днепропетровщине гадюка укусила мужчину — какие последствия

На Днепропетровщине гадюка укусила мужчину — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 12:48
В Днепропетровской области мужчину укусила гадюка — медики дважды спасали ему жизнь
Место укуса. Фото: Днепропетровский областной центр экстренной медицины

На Голубых озерах в селе Елизаветовка Днепропетровской области мужчину укусила гадюка. Медики дважды спасали его жизнь.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного центра экстренной медицины в Telegram.

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Укус гадюки на Днепропетровщине

Инцидент произошел 30 июля во время отдыха у воды. Змея, которая по описанию похожа на гадюку, укусила 37-летнего мужчину.

Укус змії на Дніпропетровщині
Отек после укуса змеи. Фото: Днепропетровский областной центр экстренной медицины

На вызов выехали медики, которые обнаружили пострадавшего в сознании. Он жаловался на боль в месте укуса, тошноту и головокружение.

"На коже дистальной фаланги 1 пальца левой кисти — укушенная рана в виде двух точек и локальный отек мягких тканей фаланги", — говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительным отягчающим фактором стало употребление алкоголя во время отдыха. Медики немедленно оказали помощь по протоколу и настаивали на госпитализации, однако пациент категорически отказался.

Впоследствии состояние мужчины ухудшилось: отек нарастал и прогрессировала слабость. В результате он снова вызвал скорую медицинскую помощь.

Медики швидкої допомоги
Медики. Фото: Днепропетровский областной центр экстренной медицины

"На повторный вызов выехала та же бригада. Пострадавшему снова оказали медикаментозную помощь и под мониторингом жизненных показателей доставили в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Какие змеи есть в Днепропетровской области

На территории Днепропетровской области есть две ядовитые змеи:

  • гадюка обыкновенная;
  • гадюка степная.

Они могут представлять угрозу для жизни и требуют немедленной медицинской помощи в случае укуса.

Советы от медиков

В Днепропетровском областном центре экстренной медицины призвали не медлить при укусах змей и немедленно обращаться в медицинское учреждение или звонить на "103".

"Яд гадюки является потенциально смертельно опасным, особенно при несвоевременном оказании помощи, употреблении алкоголя или наличии хронических заболеваний", — говорится в сообщении.

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Пост Днепропетровского областного центра экстренной медицины. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали полезные советы, как защитить себя от укуса ядовитой змеи.

Ранее врач заявила, что ноги чаще всего становятся мишенью для змей, поэтому важно выбирать высокую обувь и плотные длинные брюки, если планируете идти в поход.

отдых медики змеи Днепропетровская область укус гадюка
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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