В Днепропетровской области мужчину укусила гадюка — медики дважды спасали ему жизнь

На Днепропетровщине гадюка укусила мужчину — какие последствия
На Голубых озерах в селе Елизаветовка Днепропетровской области мужчину укусила гадюка. Медики дважды спасали его жизнь.
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного центра экстренной медицины в Telegram.
Укус гадюки на Днепропетровщине
Инцидент произошел 30 июля во время отдыха у воды. Змея, которая по описанию похожа на гадюку, укусила 37-летнего мужчину.
На вызов выехали медики, которые обнаружили пострадавшего в сознании. Он жаловался на боль в месте укуса, тошноту и головокружение.
"На коже дистальной фаланги 1 пальца левой кисти — укушенная рана в виде двух точек и локальный отек мягких тканей фаланги", — говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительным отягчающим фактором стало употребление алкоголя во время отдыха. Медики немедленно оказали помощь по протоколу и настаивали на госпитализации, однако пациент категорически отказался.
Впоследствии состояние мужчины ухудшилось: отек нарастал и прогрессировала слабость. В результате он снова вызвал скорую медицинскую помощь.
"На повторный вызов выехала та же бригада. Пострадавшему снова оказали медикаментозную помощь и под мониторингом жизненных показателей доставили в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Какие змеи есть в Днепропетровской области
На территории Днепропетровской области есть две ядовитые змеи:
- гадюка обыкновенная;
- гадюка степная.
Они могут представлять угрозу для жизни и требуют немедленной медицинской помощи в случае укуса.
Советы от медиков
В Днепропетровском областном центре экстренной медицины призвали не медлить при укусах змей и немедленно обращаться в медицинское учреждение или звонить на "103".
"Яд гадюки является потенциально смертельно опасным, особенно при несвоевременном оказании помощи, употреблении алкоголя или наличии хронических заболеваний", — говорится в сообщении.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали полезные советы, как защитить себя от укуса ядовитой змеи.
Ранее врач заявила, что ноги чаще всего становятся мишенью для змей, поэтому важно выбирать высокую обувь и плотные длинные брюки, если планируете идти в поход.
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