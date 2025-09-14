В Украине за пять месяцев зафиксировано 50 укусов змей

В Украине зафиксировано 50 укусов змей — в каких областях больше
Дата публикации 14 сентября 2025 18:28
Змея. Фото: Pixabay
В Украине с апреля по август зафиксировано 50 укусов змей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Известно, что это на 18 случаев меньше, чем за такой же период прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Укусы змей в Украине
Среди 50 пострадавших от укусов змей есть 15 детей. Укусы зафиксированы в таких областях:
- Львовская — 31 случай;
- Полтавская — девять случаев;
- Житомирская — восемь случаев;
- Закарпатская — один случай;
- Кировоградская — один случай.
Змей можно увидеть в болотах, на густо заросших берегах рек и озер, а также в горных, степных или лесных местностях.
Как обезопасить себя от змей:
- идя на природу, надевайте крепкие штаны и заправляйте их в высокие ботинки;
- прежде чем садиться на камень, бревно или хворост, постучите по ним палкой — это может напугать змею и заставить ее покинуть убежище;
- если вы увидели змею — не делайте резких движений и дайте ей спокойно отползти.
