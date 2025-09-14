В Украине за пять месяцев зафиксировано 50 укусов змей

Змея. Фото: Pixabay

В Украине с апреля по август зафиксировано 50 укусов змей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Известно, что это на 18 случаев меньше, чем за такой же период прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Укусы змей в Украине

Среди 50 пострадавших от укусов змей есть 15 детей. Укусы зафиксированы в таких областях:

Львовская — 31 случай;

Полтавская — девять случаев;

Житомирская — восемь случаев;

Закарпатская — один случай;

Кировоградская — один случай.

Змей можно увидеть в болотах, на густо заросших берегах рек и озер, а также в горных, степных или лесных местностях.

Как обезопасить себя от змей:

идя на природу, надевайте крепкие штаны и заправляйте их в высокие ботинки;

прежде чем садиться на камень, бревно или хворост, постучите по ним палкой — это может напугать змею и заставить ее покинуть убежище;

если вы увидели змею — не делайте резких движений и дайте ей спокойно отползти.

Пост Центра общественного здоровья Украины. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как защитить себя от укуса ядовитой змеи.

А в августе в Днепропетровской области мужчину укусила гадюка. Его оперативно доставили в больницу.