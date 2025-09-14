Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский оценил удары Украины по России — вечернее обращение
Главная Медцентр В Украине зафиксировано 50 укусов змей — в каких областях больше

В Украине зафиксировано 50 укусов змей — в каких областях больше

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 18:28
В Украине за пять месяцев зафиксировано 50 укусов змей
Змея. Фото: Pixabay

В Украине с апреля по август зафиксировано 50 укусов змей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Известно, что это на 18 случаев меньше, чем за такой же период прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Укусы змей в Украине

Среди 50 пострадавших от укусов змей есть 15 детей. Укусы зафиксированы в таких областях:

  • Львовская — 31 случай;
  • Полтавская — девять случаев;
  • Житомирская — восемь случаев;
  • Закарпатская — один случай;
  • Кировоградская — один случай.

Змей можно увидеть в болотах, на густо заросших берегах рек и озер, а также в горных, степных или лесных местностях.

Как обезопасить себя от змей:

  • идя на природу, надевайте крепкие штаны и заправляйте их в высокие ботинки;
  • прежде чем садиться на камень, бревно или хворост, постучите по ним палкой — это может напугать змею и заставить ее покинуть убежище;
  • если вы увидели змею — не делайте резких движений и дайте ей спокойно отползти.
null
Пост Центра общественного здоровья Украины. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как защитить себя от укуса ядовитой змеи.

А в августе в Днепропетровской области мужчину укусила гадюка. Его оперативно доставили в больницу.

больницы Украина змеи укус змея
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации