Лептоспироз на Львовщине — с начала года зафиксировали 15 случаев

У 58-летнего жителя Самборского района во Львовской области обнаружили лептоспироз. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

Лептоспироз на Львовщине

В центре рассказали, что 10 сентября в реанимацию с подозрением на лептоспироз попал 58-летний мужчина. Он обратился за медицинской помощью с симптомами: тошнота, боли в ногах, желтуха, уменьшение количества мочи.

"Больной госпитализирован в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" в отделение интенсивной терапии с предварительным диагнозом "лептоспироз". Состояние пациента тяжелое. Ему в стационаре предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года зафиксировано уже 15 случаев лептоспироза. К сожалению, один из них - летальный.

Что такое лептоспироз

Лептоспироз — опасная инфекционная болезнь, вызванная бактерией Leptospira. Риск заразиться наибольший во время отдыха, рыбалки, работы на природе. Именно в это время возрастает риск инфицирования лептоспирозом, поскольку с мочой грызунов или других животных возбудитель попадает в воду, почву или на пищевые продукты.

Где можно заразиться:

во время купания или рыбалки в зараженных водоемах,

при сенокосе в местностях с повышенной влажностью,

во время обработки рыбы, ухода за больными или инфицированными животными.

Отмечается, что самый большой возбудитель — бактерия Leptospira, которая попадает в организм даже через микроповреждения кожи и слизистых оболочек. Однако человек не передает лептоспироз другим людям.

Как распознать лептоспироз

Симптомы лептоспироза похожи на грипп или COVID-19:

высокая температура,

озноб,

головная боль,

сильная боль в икроножных мышцах,

тошнота, рвота, диарея,

желтуха,

покраснение глаз.

Если вы имели контакт с потенциально зараженной водой или животными, немедленно обратитесь к врачу.

Как уберечься от лептоспироза

Чтобы уменьшить риски заболевания лептоспирозом, следует придерживаться нескольких простых правил:

избегать опасных водоемов: не купайтесь и не ловите рыбу в местах, где могут быть инфицированы животные (особенно у водопоя скота);

защищать кожу: используйте защитную одежду и перчатки во время рыбалки, купания, работы с влажным грунтом;

соблюдать гигиену: мойте руки с мылом после контакта с животными, почвой, овощами и тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением;

защищать продукты и питьевую воду от мышевидных грызунов;

проводить дератизацию - истребление крыс и мышей;

вакцинировать животных - как домашних, так и сельскохозяйственных.

