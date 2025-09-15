Лептоспироз на Львовщине — с начала года зафиксировали 15 случаев

На Львовщине обнаружили редкую болезнь — пациент в больнице
У 58-летнего жителя Самборского района во Львовской области обнаружили лептоспироз. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.
Лептоспироз на Львовщине
В центре рассказали, что 10 сентября в реанимацию с подозрением на лептоспироз попал 58-летний мужчина. Он обратился за медицинской помощью с симптомами: тошнота, боли в ногах, желтуха, уменьшение количества мочи.
"Больной госпитализирован в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" в отделение интенсивной терапии с предварительным диагнозом "лептоспироз". Состояние пациента тяжелое. Ему в стационаре предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2025 года зафиксировано уже 15 случаев лептоспироза. К сожалению, один из них - летальный.
Что такое лептоспироз
Лептоспироз — опасная инфекционная болезнь, вызванная бактерией Leptospira. Риск заразиться наибольший во время отдыха, рыбалки, работы на природе. Именно в это время возрастает риск инфицирования лептоспирозом, поскольку с мочой грызунов или других животных возбудитель попадает в воду, почву или на пищевые продукты.
Где можно заразиться:
- во время купания или рыбалки в зараженных водоемах,
- при сенокосе в местностях с повышенной влажностью,
- во время обработки рыбы, ухода за больными или инфицированными животными.
Отмечается, что самый большой возбудитель — бактерия Leptospira, которая попадает в организм даже через микроповреждения кожи и слизистых оболочек. Однако человек не передает лептоспироз другим людям.
Как распознать лептоспироз
Симптомы лептоспироза похожи на грипп или COVID-19:
- высокая температура,
- озноб,
- головная боль,
- сильная боль в икроножных мышцах,
- тошнота, рвота, диарея,
- желтуха,
- покраснение глаз.
Если вы имели контакт с потенциально зараженной водой или животными, немедленно обратитесь к врачу.
Как уберечься от лептоспироза
Чтобы уменьшить риски заболевания лептоспирозом, следует придерживаться нескольких простых правил:
- избегать опасных водоемов: не купайтесь и не ловите рыбу в местах, где могут быть инфицированы животные (особенно у водопоя скота);
- защищать кожу: используйте защитную одежду и перчатки во время рыбалки, купания, работы с влажным грунтом;
- соблюдать гигиену: мойте руки с мылом после контакта с животными, почвой, овощами и тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением;
- защищать продукты и питьевую воду от мышевидных грызунов;
- проводить дератизацию - истребление крыс и мышей;
- вакцинировать животных - как домашних, так и сельскохозяйственных.
Напомним, недавно на Львовщине обнаружили ботулизм. Это уже седьмой случай с начала 2025 года.
Также мы писали, что в Украине зафиксировано 50 укусов змей. Больше всего подобных случаев произошло во Львовской области.
