На Львовщине обнаружили редкую болезнь — пациент в больнице

На Львовщине обнаружили редкую болезнь — пациент в больнице

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 13:00
Лептоспироз на Львовщине — с начала года зафиксировали 15 случаев
Пациент в больнице. Иллюстративное фото: depositphotos.com

У 58-летнего жителя Самборского района во Львовской области обнаружили лептоспироз. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.



Лептоспироз на Львовщине

В центре рассказали, что 10 сентября в реанимацию с подозрением на лептоспироз попал 58-летний мужчина. Он обратился за медицинской помощью с симптомами: тошнота, боли в ногах, желтуха, уменьшение количества мочи.

"Больной госпитализирован в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" в отделение интенсивной терапии с предварительным диагнозом "лептоспироз". Состояние пациента тяжелое. Ему в стационаре предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года зафиксировано уже 15 случаев лептоспироза. К сожалению, один из них - летальный.

Что такое лептоспироз

Лептоспироз — опасная инфекционная болезнь, вызванная бактерией Leptospira. Риск заразиться наибольший во время отдыха, рыбалки, работы на природе. Именно в это время возрастает риск инфицирования лептоспирозом, поскольку с мочой грызунов или других животных возбудитель попадает в воду, почву или на пищевые продукты.

Где можно заразиться:

  • во время купания или рыбалки в зараженных водоемах,
  • при сенокосе в местностях с повышенной влажностью,
  • во время обработки рыбы, ухода за больными или инфицированными животными.

Отмечается, что самый большой возбудитель — бактерия Leptospira, которая попадает в организм даже через микроповреждения кожи и слизистых оболочек. Однако человек не передает лептоспироз другим людям.

Как распознать лептоспироз

Симптомы лептоспироза похожи на грипп или COVID-19:

  • высокая температура,
  • озноб,
  • головная боль,
  • сильная боль в икроножных мышцах,
  • тошнота, рвота, диарея,
  • желтуха,
  • покраснение глаз.

Если вы имели контакт с потенциально зараженной водой или животными, немедленно обратитесь к врачу.

Как уберечься от лептоспироза

Чтобы уменьшить риски заболевания лептоспирозом, следует придерживаться нескольких простых правил:

  • избегать опасных водоемов: не купайтесь и не ловите рыбу в местах, где могут быть инфицированы животные (особенно у водопоя скота);
  • защищать кожу: используйте защитную одежду и перчатки во время рыбалки, купания, работы с влажным грунтом;
  • соблюдать гигиену: мойте руки с мылом после контакта с животными, почвой, овощами и тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением;
  • защищать продукты и питьевую воду от мышевидных грызунов;
  • проводить дератизацию - истребление крыс и мышей;
  • вакцинировать животных - как домашних, так и сельскохозяйственных.

Напомним, недавно на Львовщине обнаружили ботулизм. Это уже седьмой случай с начала 2025 года.

Также мы писали, что в Украине зафиксировано 50 укусов змей. Больше всего подобных случаев произошло во Львовской области.

здоровье Львовская область заболевания лептоспироз больница
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
