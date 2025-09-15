COVID-19 — смертність від коронавірусу суттєво скоротилась

Тестування на COVID-19. Фото: news.am

В Україні смертність від коронавірусу скоротилась на 90%. Однак новий спалах варіанту Omicron все ще несе ризики для людей з хронічними хворобами.

Про це заявила інфекціоністка, доктор медичних наук Ольга Голубовська у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Смерть від COVID-19 скоротилась

Лікарка розповіла, що з появою варіанту Omicron та його субваріантів кількість смертей різко від коронавірусу скоротилася на 90%. Однак він все ще несе ризики для людей із хронічними хворобами, зокрема, цукровий діабет, хворобу нирок, гіпертонічну хворобу тощо. Часто пацієнти навіть після клінічного одужання потрапляють до лікарень вже через загострення супутніх захворювань.

За словами Голубовської, поточний спалах характеризують такі особливості:

на відміну від попередніх хвиль, захворювання непогано тестується експрес-тестами;

часто, особливо при неправильному лікуванні або його відсутності, розвивається хвилеподібний рецидивуючий перебіг, може приєднуватися вторинна бактеріальна флора;

неправильне лікування — коли, наприклад, застосовують як противірусну терапію неефективний озельтамівір, а відсутність лікування — не застосування взагалі противірусної терапії;

температура на початку хвороби не визначає тяжкість перебігу.

Однак є й гарні новини — в аптеках з'явився препарат Paxlovid. Його потрібно починати приймати з перших годин захворювання і це значно підвищить ефективність лікування.

Нагадаємо, в Україні поширюється штам коронавірусу "Німбус". Лікар оцінив ефективність вакцинації.

Водночас в Центрі громадського здоров’я МОЗ заявили, що померлі від COVID-19 переважно чоловіки. Найбільше летальних випадків зареєстровано в Дніпропетровській області.