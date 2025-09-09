Відео
Головна Медцентр Коронавірус "Німбус" — лікар оцінив ефективність вакцинації

Коронавірус "Німбус" — лікар оцінив ефективність вакцинації

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 18:11
В Україні поширюється штам коронавірусу Німбус — кому потрібна вакцинація
Вакцинація від коронавірусу. Фото: REUTERS/Hannah Beier

В Україні поширюється штам коронавірусу "Німбус". Завідуючий інфекційним відділенням однієї з міських лікарень Дніпра Володимир Чумак оцінив ефективність вакцинації та розповів, кому вона не потрібна.

Про це Володимир Чумак розповів для видання "Наше місто" у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:

Новий штам коронавірусу "Німбус"

"У світі наразі існують дві полярні позиції щодо вакцинації. Одні – за щеплення, інші – проти. Але найважливіше – не загальні настрої, а здоров’я конкретної людини", — наголосив Чумак.

Вакцина від коронавірусу
Вакцина. Фото: "Наше місто"

За його словами, вакцинація насамперед рекомендована людям із хронічними захворюваннями, оскільки вони мають підвищений ризик тяжкого перебігу захворювання.

"Згідно з міжнародними даними, зокрема з досвіду Ізраїлю, вакцинація відходить на другий план для загального населення. Проте для осіб із супутніми хворобами — вона все ще важлива і потрібна", — зауважив лікар.

Перед щепленням варто перевірити рівень антитіл до вірусу, щоб зрозуміти, чи потрібна вакцинація саме в цей час. Якщо у людини є високий рівень, то це не є необхідністю, однак у випадку, якщо титри відсутні або низькі — варто зробити.

Перед прийняттям рішення про вакцинацію обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем.

Крім того, наявність декількох доз щеплення ще не гарантує повного надійного захисту.

"Навіть якщо людина отримала чотири дози вакцини, потрібно перевіряти рівень антитіл. Коли рівень антитіл знижується, може виникнути потреба у бустерній дозі", — додав Чумак.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров’я МОЗ заявили, що в серпні зросла кількість захворювань на коронавірус. Водночас там закликали не панікувати.

Відомо, що станом на 24 серпня було зафіксовано 19 летальних випадків. Померлі пацієнти мали спільні характеристики.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
