Скільки тисяч українців захворіли на COVID-19 — відповідь МОЗ

Хворі на коронавірус. Ілюстративне фото: МОЗ

У серпня кількість хворих українців на коронавірус значно збільшилась, однак у МОЗ запевняють, що панікувати не варто. Загальний приріст пацієнтів менший, ніж минулого року.

Такі дані журналістам Новини.LIVE надала Державна установа "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України".

Реклама

Читайте також:

На COVID-19 захворіли понад 12 тисяч українців

За даними "Центру громадського здоров’я МОЗ України", протягом квітня — серпня цього року було підтверджено 125 позитивних випадків штаму Stratus. Їх виявили у 16 областях та в Києві.

Загалом з 4 до 24 серпня на коронавірус захворіли 12 389 українців. Йдеться про лабораторно підтверджені випадки. Хоча показники поширення вірусу значно зросли у серпні, однак загалом ситуація залишається контрольованою. Адже минулого року хворих в аналогічний період було у 2,5 раза більше — 30 934 випадків.

Понад 12 тисяч захворіли на коронавірус. Фото: Новини.LIVE

Чи запровадять в Україні масковий режим?

Нині МОЗ рекомендує проводити обмежувальні заходи з урахуванням наявної епідемічної ситуації в населених пунктах. Рішення щодо цього приймає місцева влада.

"Обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються у разі, коли в окремому населеному пункті, у дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі виник спалах інфекційної хвороби або склалася неблагополучна епідемічна ситуація, що загрожує поширенням інфекційних хвороб", — йдеться у листі від в.о.генерального директора Олексія Даниленка.

Нагадаємо, за яких умов в Україні можуть ввести локдаун.Також ми розповідали, скільки хворих на коронавірус в Одесі.