Вспышка COVID-19 — тысячи украинцев заболели в августе

Вспышка COVID-19 — тысячи украинцев заболели в августе

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 06:05
Сколько тысяч украинцев заболели COVID-19 — ответ МОЗ
Больные коронавирусом. Иллюстративное фото: МОЗ

В августе количество больных украинцев коронавирусом значительно увеличилось, однако в МОЗ уверяют, что паниковать не стоит. Общий прирост пациентов меньше, чем в прошлом году.

Такие данные журналистам Новини.LIVE предоставило Государственное учреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

Читайте также:

COVID-19 заболели более 12 тысяч украинцев

По данным "Центра общественного здоровья МОЗ Украины", в течение апреля — августа этого года было подтверждено 125 положительных случаев штама Stratus. Их обнаружили в 16 областях и в Киеве.

Всего с 4 по 24 августа коронавирусом заболели 12 389 украинцев. Речь идет о лабораторно подтвержденных случаях. Хотя показатели распространения вируса значительно выросли в августе, однако в целом ситуация остается контролируемой. Ведь в прошлом году больных в аналогичный период было в 2,5 раза больше — 30 934 случаев.

Статистика больных на коронавирус
 Более 12 тысяч заболели на коронавирус. Фото: Новини.LIVE

Введут ли в Украине масочный режим?

Сейчас Минздрав рекомендует проводить ограничительные меры с учетом имеющейся эпидемической ситуации в населенных пунктах. Решение об этом принимает местная власть.

"Ограничительные противоэпидемические мероприятия устанавливаются в случае, когда в отдельном населенном пункте, в детском воспитательном, учебном или оздоровительном учреждении возникла вспышка инфекционной болезни или сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация, угрожающая распространением инфекционных болезней", — говорится в письме от и.о. генерального директора Алексея Даниленко.

Напомним, при каких условиях в Украине могут ввести локдаун. Также мы рассказывали, сколько больных коронавирусом в Одессе.

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
