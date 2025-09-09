Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Коронавирус "Нимбус" — врач оценил эффективность вакцинации

Коронавирус "Нимбус" — врач оценил эффективность вакцинации

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 18:11
В Украине распространяется штамм коронавируса Нимбус — кому нужна вакцинация
Вакцинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Hannah Beier

В Украине распространяется штамм коронавируса "Нимбус". Заведующий инфекционным отделением одной из городских больниц Днепра Владимир Чумак оценил эффективность вакцинации и рассказал, кому она не нужна.

Об этом Владимир Чумак рассказал для издания "Наше місто" во вторник, 9 сентября.

Реклама
Читайте также:

Новый штамм коронавируса "Нимбус"

"В мире сейчас существуют две полярные позиции по вакцинации. Одни — за прививки, другие — против. Но самое важное — не общие настроения, а здоровье конкретного человека", — подчеркнул Чумак.

Вакцина від коронавірусу
Вакцина. Фото: "Наше місто"

По его словам, вакцинация прежде всего рекомендована людям с хроническими заболеваниями, поскольку они имеют повышенный риск тяжелого течения заболевания.

"Согласно международным данным, в частности из опыта Израиля, вакцинация отходит на второй план для общего населения. Однако для лиц с сопутствующими болезнями — она все еще важна и нужна", — отметил врач.

Перед прививкой стоит проверить уровень антител к вирусу, чтобы понять, нужна ли вакцинация именно в это время. Если у человека есть высокий уровень, то это не является необходимостью, однако в случае, если титры отсутствуют или низкие — стоит сделать.

Перед принятием решения о вакцинации обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом.

Кроме того, наличие нескольких доз прививки еще не гарантирует полной надежной защиты.

"Даже если человек получил четыре дозы вакцины, нужно проверять уровень антител. Когда уровень антител снижается, может возникнуть потребность в бустерной дозе", — добавил Чумак.

Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что в августе возросло количество заболеваний коронавирусом. В то же время там призвали не паниковать.

Известно, что по состоянию на 24 августа было зафиксировано 19 летальных случаев. Умершие пациенты имели общие характеристики.

коронавирус Украина медицина врачи заболевания COVID
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации