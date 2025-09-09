В Украине распространяется штамм коронавируса Нимбус — кому нужна вакцинация

Вакцинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Hannah Beier

В Украине распространяется штамм коронавируса "Нимбус". Заведующий инфекционным отделением одной из городских больниц Днепра Владимир Чумак оценил эффективность вакцинации и рассказал, кому она не нужна.

Об этом Владимир Чумак рассказал для издания "Наше місто" во вторник, 9 сентября.

Новый штамм коронавируса "Нимбус"

"В мире сейчас существуют две полярные позиции по вакцинации. Одни — за прививки, другие — против. Но самое важное — не общие настроения, а здоровье конкретного человека", — подчеркнул Чумак.

Вакцина. Фото: "Наше місто"

По его словам, вакцинация прежде всего рекомендована людям с хроническими заболеваниями, поскольку они имеют повышенный риск тяжелого течения заболевания.

"Согласно международным данным, в частности из опыта Израиля, вакцинация отходит на второй план для общего населения. Однако для лиц с сопутствующими болезнями — она все еще важна и нужна", — отметил врач.

Перед прививкой стоит проверить уровень антител к вирусу, чтобы понять, нужна ли вакцинация именно в это время. Если у человека есть высокий уровень, то это не является необходимостью, однако в случае, если титры отсутствуют или низкие — стоит сделать.

Перед принятием решения о вакцинации обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом.

Кроме того, наличие нескольких доз прививки еще не гарантирует полной надежной защиты.

"Даже если человек получил четыре дозы вакцины, нужно проверять уровень антител. Когда уровень антител снижается, может возникнуть потребность в бустерной дозе", — добавил Чумак.

Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что в августе возросло количество заболеваний коронавирусом. В то же время там призвали не паниковать.

Известно, что по состоянию на 24 августа было зафиксировано 19 летальных случаев. Умершие пациенты имели общие характеристики.