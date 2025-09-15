COVID-19 — смертность от коронавируса существенно сократилась

Тестирование на COVID-19. Фото: news.am

В Украине смертность от коронавируса сократилась на 90%. Однако новая вспышка варианта Omicron все еще несет риски для людей с хроническими болезнями.

Об этом заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в Facebook.

Смерть от COVID-19 сократилась

Врач рассказала, что с появлением варианта Omicron и его субвариантов количество смертей резко от коронавируса сократилось на 90%. Однако он все еще несет риски для людей с хроническими болезнями, в частности, сахарный диабет, болезнь почек, гипертоническую болезнь и тому подобное. Часто пациенты даже после клинического выздоровления попадают в больницы уже из-за обострения сопутствующих заболеваний.

По словам Голубовской, текущую вспышку характеризуют следующие особенности:

в отличие от предыдущих волн, заболевание неплохо тестируется экспресс-тестами;

часто, особенно при неправильном лечении или его отсутствии, развивается волнообразное рецидивирующее течение, может присоединяться вторичная бактериальная флора;

неправильное лечение — когда, например, применяют в качестве противовирусной терапии неэффективный осельтамивир, а отсутствие лечения — не применение вообще противовирусной терапии;

температура в начале болезни не определяет тяжесть течения.

Однако есть и хорошие новости — в аптеках появился препарат Paxlovid. Его нужно начинать принимать с первых часов заболевания и это значительно повысит эффективность лечения.

Напомним, в Украине распространяется штамм коронавируса "Нимбус". Врач оценил эффективность вакцинации.

В то же время в Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что умершие от COVID-19 преимущественно мужчины. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области.