Главная Медцентр Смертность от COVID-19 сократилась — однако есть опасность

Смертность от COVID-19 сократилась — однако есть опасность

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 15:14
COVID-19 — смертность от коронавируса существенно сократилась
Тестирование на COVID-19. Фото: news.am

В Украине смертность от коронавируса сократилась на 90%. Однако новая вспышка варианта Omicron все еще несет риски для людей с хроническими болезнями.

Об этом заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в Facebook.

Читайте также:

Смерть от COVID-19 сократилась

Врач рассказала, что с появлением варианта Omicron и его субвариантов количество смертей резко от коронавируса сократилось на 90%. Однако он все еще несет риски для людей с хроническими болезнями, в частности, сахарный диабет, болезнь почек, гипертоническую болезнь и тому подобное. Часто пациенты даже после клинического выздоровления попадают в больницы уже из-за обострения сопутствующих заболеваний.

По словам Голубовской, текущую вспышку характеризуют следующие особенности:

  • в отличие от предыдущих волн, заболевание неплохо тестируется экспресс-тестами;
  • часто, особенно при неправильном лечении или его отсутствии, развивается волнообразное рецидивирующее течение, может присоединяться вторичная бактериальная флора;
  • неправильное лечение — когда, например, применяют в качестве противовирусной терапии неэффективный осельтамивир, а отсутствие лечения — не применение вообще противовирусной терапии;
  • температура в начале болезни не определяет тяжесть течения.

Однако есть и хорошие новости — в аптеках появился препарат Paxlovid. Его нужно начинать принимать с первых часов заболевания и это значительно повысит эффективность лечения.

Напомним, в Украине распространяется штамм коронавируса "Нимбус". Врач оценил эффективность вакцинации.

В то же время в Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что умершие от COVID-19 преимущественно мужчины. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
