COVID-19 — смертность от коронавируса существенно сократилась

Смертность от COVID-19 сократилась — однако есть опасность
В Украине смертность от коронавируса сократилась на 90%. Однако новая вспышка варианта Omicron все еще несет риски для людей с хроническими болезнями.
Об этом заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в Facebook.
Смерть от COVID-19 сократилась
Врач рассказала, что с появлением варианта Omicron и его субвариантов количество смертей резко от коронавируса сократилось на 90%. Однако он все еще несет риски для людей с хроническими болезнями, в частности, сахарный диабет, болезнь почек, гипертоническую болезнь и тому подобное. Часто пациенты даже после клинического выздоровления попадают в больницы уже из-за обострения сопутствующих заболеваний.
По словам Голубовской, текущую вспышку характеризуют следующие особенности:
- в отличие от предыдущих волн, заболевание неплохо тестируется экспресс-тестами;
- часто, особенно при неправильном лечении или его отсутствии, развивается волнообразное рецидивирующее течение, может присоединяться вторичная бактериальная флора;
- неправильное лечение — когда, например, применяют в качестве противовирусной терапии неэффективный осельтамивир, а отсутствие лечения — не применение вообще противовирусной терапии;
- температура в начале болезни не определяет тяжесть течения.
Однако есть и хорошие новости — в аптеках появился препарат Paxlovid. Его нужно начинать принимать с первых часов заболевания и это значительно повысит эффективность лечения.
Напомним, в Украине распространяется штамм коронавируса "Нимбус". Врач оценил эффективность вакцинации.
В то же время в Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что умершие от COVID-19 преимущественно мужчины. Больше всего летальных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области.
Читайте Новини.LIVE!