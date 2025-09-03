COVID-19 — сколько людей заболело в августе 2025 года

Врачи во время коронавируса в больнице. Фото: oglobo.globo.com

Последние месяцы в Украине увеличивается количество больных коронавирусом. Несмотря на это заболеваемость все еще ниже, чем в 2024 году.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения на запрос Новини.LIVE.

Заболеваемость коронавирусом в августе 2025 года

В Минздраве рассказали, что в августе 2025 года коронавирусом заболели 12 389 человек. Несмотря на всплеск заболевания, это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также известно о 19 летальных случаях, больше всего — в Днепропетровской области.

Статистика COVID-19 в августе. Коллаж Новини.LIVE

Также в министерстве назвали общую характеристику умерших пациентов:

все старше 46 лет;

не имели прививки в течение года;

страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и тому подобное;

в основном это мужчины.

Статистика COVID-19 в августе. Коллаж Новини.LIVE

Отметим, что вышеупомянутые данные касаются периода с 4 по 24 августа.

Напомним, в Украине резко возросла заболеваемость Covid-19. С 25 по 31 августа количество граждан с положительными результатами составило 10 622 человека.

В то же время главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что нового локдауна в Украине из-за коронавируса ожидать не стоит.