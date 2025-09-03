COVID-19 — сколько людей заболело в августе 2025 года

В Минздраве ответили, сколько людей заболели COVID-19 в августе
Последние месяцы в Украине увеличивается количество больных коронавирусом. Несмотря на это заболеваемость все еще ниже, чем в 2024 году.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения на запрос Новини.LIVE.
Заболеваемость коронавирусом в августе 2025 года
В Минздраве рассказали, что в августе 2025 года коронавирусом заболели 12 389 человек. Несмотря на всплеск заболевания, это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также известно о 19 летальных случаях, больше всего — в Днепропетровской области.
Также в министерстве назвали общую характеристику умерших пациентов:
- все старше 46 лет;
- не имели прививки в течение года;
- страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и тому подобное;
- в основном это мужчины.
Отметим, что вышеупомянутые данные касаются периода с 4 по 24 августа.
Напомним, в Украине резко возросла заболеваемость Covid-19. С 25 по 31 августа количество граждан с положительными результатами составило 10 622 человека.
В то же время главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что нового локдауна в Украине из-за коронавируса ожидать не стоит.
