COVID-19 — скільки людей захворіло у серпні 2025 року

Лікарі під час коронавірусу в лікарні. Фото: oglobo.globo.com

Останні місяці в Україні більшає кількість хворих на коронавірус. Попри це захворюваність все ще нижча, ніж у 2024 році.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я на запит Новини.LIVE.

Захворюваність на коронавірус у серпні 2025

У МОЗ розповіли, що в серпні 2025 року на коронавірус захворіли 12 389 осіб. Попри сплеск захворювання, це в 2,5 раза менше, ніж за аналогічний період торік. Також відомо про 19 летальних випадків, найбільше — у Дніпропетровській області.

Статистика COVID-19 у серпні. Колаж Новини.LIVE

Також в міністерстві назвали спільну характеристику померлих пацієнтів:

усі старші 46 років;

не мали щеплення протягом року;

страждали на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет тощо;

переважно це чоловіки.

Зазначимо, що вищезгадані дані стосуються періоду з 4 по 24 серпня.

Нагадаємо, в Україні різко зросла захворюваність на Covid-19. З 25 до 31 серпня кількість громадян із позитивними результатами становила 10 622 людини.

Водночас головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що нового локдауну в Україні через коронавірус очікувати не варто.