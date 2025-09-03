Відео
У МОЗ відповіли, скільки людей захворіли на коронавірус у серпні

У МОЗ відповіли, скільки людей захворіли на коронавірус у серпні

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 18:44
COVID-19 — скільки людей захворіло у серпні 2025 року
Лікарі під час коронавірусу в лікарні. Фото: oglobo.globo.com

Останні місяці в Україні більшає кількість хворих на коронавірус. Попри це захворюваність все ще нижча, ніж у 2024 році.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я на запит Новини.LIVE.

Читайте також:

Захворюваність на коронавірус у серпні 2025  

У МОЗ розповіли, що в серпні 2025 року на коронавірус захворіли 12 389 осіб. Попри сплеск захворювання, це в 2,5 раза менше, ніж за аналогічний період торік. Також відомо про 19 летальних випадків, найбільше — у Дніпропетровській області. 

Захворюваність коронавірусом в серпні 2025
Статистика COVID-19 у серпні. Колаж Новини.LIVE

Також в міністерстві назвали спільну характеристику померлих пацієнтів:

  • усі старші 46 років;
  • не мали щеплення протягом року;
  • страждали на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет тощо;
  • переважно це чоловіки. 
Коронавірус у серпні 2025
Статистика COVID-19 у серпні. Колаж Новини.LIVE

Зазначимо, що вищезгадані дані стосуються періоду з 4 по 24 серпня.

Нагадаємо, в Україні різко зросла захворюваність на Covid-19. З 25 до 31 серпня кількість громадян із позитивними результатами становила 10 622 людини. 

Водночас головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що нового локдауну в Україні через коронавірус очікувати не варто.

коронавірус МОЗ здоров'я хвороба COVID
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
