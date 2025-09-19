Новые штаммы COVID-19 Nimbus и Stratus — какие симптомы при заражении

Термометр. Фото: Pexels

В 2025 году в мире активно распространяются новые варианты болезни COVID-19 под названиями "Nimbus" и "Stratus". Хотя они не являются более агрессивными, чем предыдущие штаммы мутации коронавируса, их появление привело к росту количества инфицированных в разных странах.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал врач-методист ЦОЗ ДКВС, инфекционист и эпидемиолог Алексей Швед. —

По его словам, сейчас эксперты не фиксируют появления совершенно новых штаммов, однако указанные варианты демонстрируют тенденцию к быстрому распространению.

"Nimbus" быстро набирает долю среди секвенированных образцов (с 2,5% до 10 — 11% за несколько недель в некоторых регионах), что свидетельствует о его способности быстрее распространяться", — сказал Швед.

Какие симптомы возникают при заражении

Клиническая картина COVID-19 в 2025 году остается подобной большинству респираторных инфекций: пациенты чаще всего жалуются на кашель, заложенность носа, головную боль и общую слабость. В то же время Nimbus отличается тем, что чаще вызывает сильную боль в горле и желудочно-кишечные расстройства, тогда как Stratus проявляется охриплостью и изменением тембра голоса.

Швед отметил, что дети обычно переносят инфекцию легко, однако пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями, такими как сахарный диабет, гипертония, ожирение, онкологические или почечные патологии, остаются в группе высокого риска из-за вероятности тяжелых осложнений.

Напомним, в Украине заметили резкую тенденцию к снижению случаев смертности от коронавируса. Впрочем исследователи заметили другую особенность.

Между тем врачи фиксируют в Украине появление новой неизвестной болезни, которая не вызвана ни гриппом, ни коронавирусом.