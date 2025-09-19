Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Главная Медцентр В мире стремительно распространяются новые варианты COVID-19

В мире стремительно распространяются новые варианты COVID-19

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 13:42
Новые штаммы COVID-19 Nimbus и Stratus — какие симптомы при заражении
Термометр. Фото: Pexels

В 2025 году в мире активно распространяются новые варианты болезни COVID-19 под названиями "Nimbus" и "Stratus". Хотя они не являются более агрессивными, чем предыдущие штаммы мутации коронавируса, их появление привело к росту количества инфицированных в разных странах.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал врач-методист ЦОЗ ДКВС, инфекционист и эпидемиолог Алексей Швед. —

Реклама
Читайте также:

Коронавирус стал еще быстрее распространяться

По его словам, сейчас эксперты не фиксируют появления совершенно новых штаммов, однако указанные варианты демонстрируют тенденцию к быстрому распространению.

"Nimbus" быстро набирает долю среди секвенированных образцов (с 2,5% до 10 — 11% за несколько недель в некоторых регионах), что свидетельствует о его способности быстрее распространяться", — сказал Швед.

Какие симптомы возникают при заражении

Клиническая картина COVID-19 в 2025 году остается подобной большинству респираторных инфекций: пациенты чаще всего жалуются на кашель, заложенность носа, головную боль и общую слабость. В то же время Nimbus отличается тем, что чаще вызывает сильную боль в горле и желудочно-кишечные расстройства, тогда как Stratus проявляется охриплостью и изменением тембра голоса.

Швед отметил, что дети обычно переносят инфекцию легко, однако пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями, такими как сахарный диабет, гипертония, ожирение, онкологические или почечные патологии, остаются в группе высокого риска из-за вероятности тяжелых осложнений.

Напомним, в Украине заметили резкую тенденцию к снижению случаев смертности от коронавируса. Впрочем исследователи заметили другую особенность.

Между тем врачи фиксируют в Украине появление новой неизвестной болезни, которая не вызвана ни гриппом, ни коронавирусом.

коронавирус здоровье болезнь врачи плохое самочувствие COVID
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации